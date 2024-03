El mejor sabor de Castilla y León, en Ávila

Lo mejor del sabor de Castilla yLeón, y en concreto de las hamburguesas, está en Ávila. Exactamente en Cebreros y en la capital. Esto se puede deducir del IV Campeonato de España de Hamburguesas donde se eligió a la propuesta 'La Cebrereña' de Casa Cebreros como la mejor de Castilla y León mientras que 'La Patrona', de El Comienzo (en la capital) obtuvo el tercer puesto.

Para hacer la parada en el sabor, lo primero, por tanto, es viajar a Cebreros y a esa propuesta de pan brioshe, rúcula, mayonesa con reducción de Garnacha DOP Cebreros, queso de cabra de Elvira García musgo de cabra crujiente, 200 gramos de carne de vaca y chorizo picante caramelizado al ron. Una combinación que desde el establecimiento explica Rosario Lozada, que comenta que están «contentísimos» por haber sido elegidos como los mejores de Castilla yLeón y destaca de su propuesta tener una mayonesa propia con vino garnacha, «de aquí», y un chorizo con un picante «muy sutil» que se combina con el resto de elementos de la hamburguesa.

Es una creación del jefe de cocina, Jason Sandoval, en que se fueron probando las elaboraciones hasta conseguir «la combinación perfecta» que tiene como resultado que «la gente la pide mucho» y ahora además tienen la promoción del concurso. Es «la más vendida» en un restaurante que lleva en marcha desde 2020, lo que significa que abrió en pandemia y tuvo «unos inicios complicados» pero que ahora se va consolidando abriendo viernes, sábado y domingo con un equipo de ocho personas que funciona muy bien porque están «unidos».

La otra parada está en la capital abulense con la hamburguesa de El Comienzo desde donde José Luis Garcinuño destaca que por segunda año reciben el reconocimiento, el pasado como la primera de Castilla yLeón y entre los 15 mejores de España y este año como terceros lo que es «un logro» porque «es muy difícil» por todas las fases que hay que pasar. De ahí, «la alegría inmensa» de seguir.

En cuanto a la hamburguesa en sí, destaca que es de carne de vaca rubia gallega con una maduración de entre 50 y 60 días con dos tipos de quesos que dan «cremosidad» además de pepinillos, salsa y bacon. Una propuesta «sencilla» pero «con buenos productos» porque «no hace falta meter mucho porque se quita protagonismo».

En cuanto al resultado, solo hay que conocer un dato, que en el mes de febrero se vendieron más de 6.000 unidades de esta hamburguesa. Y lo que es más, no se ha vendido más «por la falta de sitio y tiempo» lo que hace que se haya tenido que «decir que no a mucha gente». En el establecimiento están «desbordados», explica, por el trabajo que realizan, evidentemente no solo por la hamburguesa sino por todas las propuestas que son valoradas por los clientes.