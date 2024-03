Nuevos proyectos para Ávila y Mascarávila fueron los dos temas que afectan directamente a la provincia abulense que llegaron al Pleno de las Cortes de Castilla yLeón como consecuencia de las preguntas presentadas por Por Ávila y PSOE.

La primera de ellas sirvió para que el presidente de la Junta de Castilla yLeón, Alfonso Fernández Mañueco, anunciara que hoy se aprobará el Plan Regional de Vicolozano «para que Ávila tenga más suelo industrial con energías limpias y además eso sirva para atraer empresas». En junio de 2023 se inició la tramitación de este plan para el polígono industrial abulense para que las empresas interesadas no se vean obligadas a buscar otras ubicaciones por la falta de disponibilidad de parcelas en el municipio, con la idea de ampliar en casi 70 hectáreas.

Así contesto el presidente de la Junta a la pregunta del procurador Pedro Pascual (Por Ávila), aunque en su intervención se refirió a diferentes proyectos, especialmente a las inversiones en Nissan para que tenga récord de trabajadores en la ciudad de Ávila, aunque también habló de los presupuestos y del aumento en inversiones, con 10 millones de euros para el Plan Vicolozano, seis millones para agricultores y ganadores, inversiones en agua y vivienda o lo que compete a sanidad. En este último caso se refirió a la puesta en marcha de la unidad satélite de radioterapia pero también dijo que están «a punto» de licitar el proyecto para el hospital de día oncohematológico, lo que supondrá el traslado de este espacio desde el interior del hospital Nuestra Señora de Sonsoles a un espacio anexo a la unidad de radioterapia. Habló también de diferentes proyectos en centros de salud, la nueva residencia de mayores, el pabellón del centro de Formación Profesional o la pista del instituto Adaja en Arévalo, «buenos proyectos para la provincia de Ávila».

Esto dijo Mañueco tras las recriminaciones de Pedro Pascual que insistió en que le dijeran proyectos nuevos para Ávila y habló de que «los abulenses merecen más de lo que nos han dado».

Sobre le presupuesto criticó la repercusión en la vida de los abulenses e insistió en que él persigue el impulso para la provincia de Ávila. Por eso se refirió a la materia sanitaria «porque es lo que más preocupa la gente» y se preguntó si hay inversiones para mejorar la cartera de servicios porque no aparecen la unidad de dolor ni la de ictus para Ávila. Tampoco se mostró de acuerdo en las inversiones en comunicaciones y habló de una oferta «educativa insuficiente». En materia de industrial, más allá de Nissan, quiso saber qué sucede con la subestación eléctrica en Vicolozano y el estado del modificado al respecto y habló de que en Ávila se está «a la cola en empleo, con una sanidad muy mejorable y con unas comunicaciones muy paupérrimas». «Ávila tiene futuro pese a sus políticas», llegó a asegurar.

mascarávila. El segundo de los temas con referencia a Ávila que se abordó fue Mascarávila y llegó a través de la pregunta de la procuradora socialista abulense Soraya Blázquez que se interesó por el apoyo financiero que va a dar la Junta de Castilla yLeón a este festival. Una pregunta que desencadenó en un debate con el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, sobre la tramitación de las subvenciones.

Al respecto, Santonja mostró su extrañeza por la pregunta al considerar que no podía contestar a la ayuda que se concederá o no a Mascarávila cuando no hay todavía la convocatoria para las subvenciones por concurrencia competitiva.

Pero más allá de esta respuesta, la procuradora abulense, que le recordó al consejero que está invitado a la edición de este año en Pedro Bernardo, echó la vista atrás en el tiempo y aseguró que el pasado año, cuando se celebró en El Fresno, se «intentó por todos los medios» acudir a esta subvención con un trabajo de «ardua documentación» pero que se quedaron fuera por no poder cumplir las bases. Además criticó que todavía no se han convocado estas subvenciones y se refirió especialmente a la burocracia que hay respecto a ellas y al trabajo que se tuvo que hacer para que las mascaradas, con 22 figuras, pudieran ser Bien de Interés Cultural (BIC). También señaló que las administraciones deberían estar «para ayudar a los municipios pequeños» que no tienen suficiente medios y dejó sobre la mesa la posibilidad de conceder ayudas directas.

Pero esta no es la figura que va a utilizar la Consejería de Cultura, ya que Santonja insistió en que su propuesta es por las subvenciones por concurrencia competitiva, que insistió en que se convocarán y que además aumentarán la cuantía con fondos propios hasta llegar al 1,2 millones de euros.

Respecto a la dificultad de los requisitos, señaló que «muy difíciles no pueden ser» cuando se concedieron 113 en la última convocatoria y las consiguieron municipios del tamaño de Pedro Bernardo. Sobre lo sucedido el pasado año, aseguró que se retiraron de la subvención.