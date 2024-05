El jugador Jonah Callenbach asume la presidencia del Óbila

Novedad importante en la presidencia del Óbila CB, no por el hecho de que Carlos Hernández Guío abandone el cargo, algo que se venía fraguando desde hace meses, sino porque su sustituto será el jugador de la primera plantilla del club Jonah Callenbach. Así lo anunciaron ambos en una rueda de prensa conjunta que se celebró este martes, y en la que se hizo oficial el relevo. Hernández dijo irse "satisfecho" con su labor con el pero de "no haber dado una alegría deportiva a la afición", mientras que el nuevo presidente aseguró que recibe al club "mejor que cuando llegó Carlos, y eso es gracias al gran trabajo que ha realizado él y su junta directiva".

"Quiero anunciar mi renuncia como presidente del Óbila Club de Básket y el nombramiento por unanimidad de Jonah Callenbach como nuevo presidente del club", comenzó diciendo Hernández Guío, quien explicó que "por todos es sabido que ya llevaba varios años en los que me estaba costando mucho compaginar mi vida familiar y profesional con este cargo. Le estaba quitando mucho tiempo a mi familia y a mi trabajo, y el año pasado, cuando se cumplían los cuatro de mandato que establecen los estatutos del Óbila, ya comenté a la directiva que el presidente tenía fecha caducidad, pero que no dejaría la presidencia del club hasta que no encontrásemos un candidato idóneo y resulta que le teníamos delante de nosotros jugando con el número 6".

El ya ex presidente verderón aseguró que "cuando surgió la posibilidad de Jonah, todos los que formamos parte de este club creímos que era la persona indicada, primero porque tiene las ganas y la ilusión necesaria para ponerse al frente, y segundo porque conoce esta ciudad desde hace muchísimos años, vive aquí con su familia, y ha jugado más de 100 partidos con la camiseta del Óbila".

Carlos Hernández hizo un balance de su etapa como presidente comentando que "asumí la presidencia de este club en 2019 para ver si podíamos dar continuidad a un club que se encontraba en una situación económica muy fastidiada, o, directamente, cerrarlo. Gracias a Dios fue la primera de las opciones. No creo que haya terminado el trabajo porque la situación económica del club no es la más óptima, pero en cualquier caso no es tan calamitosa como la teníamos hace unos años y nos permite seguir con la actividad. Así que en ese sentido me voy satisfecho. Me habría gustado haber podido dar a la marea verde alguna alegría en lo deportivo siendo yo presidente, pero creo que mantenernos en la Liga EBA y tener un proyecto viable a largo plazo es suficiente satisfacción"

Hernández se mantendrá como vocal de una Junta Directiva que ahora presidirá Callenbach, quien se mostró "contento y ilusionado" con su nuevo papel en un club al que llegó con 18 años y que "me ha hecho siempre sentirme como uno más de la casa". En su segunda etapa en el Óbila, ya con otras circunstancias personales, le ha servido para sentir "mucho amor por el Óbila, y quiero que tenga éxito y mucho futuro. Después de unos meses hablando con la directiva y con Carlos, estudiando aceptar al cargo de presidente, lo he aceptado porque tengo ganas y creo que lo puedo hacer bien", e incluso compatibilizarlo como jugador, porque seguir en la plantilla del primer equipo no es algo que, de momento, haya descartado.

Ante el nuevo reto, "hay cosas que tendré que aprender por mi cuenta, pero tengo también una formación académica y profesional que creo que va a ser bastante útil. Carlos ha sido el presidente perfecto y deja un Óbila en mucho mejor estado que lo que encontró, y por eso le estoy muy agradecido". Sus primeras intervenciones en el club serán las de "mirar muy a fondo los gastos para ver qué podemos mejorar, buscar otras formás de ingresos y poco a poco mejorar la situación económica". El Óbilas tienen asegurados los principales patrocinadores para la temporada que viene, pero buscará nuevas formas de aumentar los ingresos después de una temporada que "no ha sido especialmente mala en lo económico, pero tampoco muy buena", como comentó Hernández Guío, quien se mostró preocupado, eso sí "por la reducción de la subvención municipal, tendremos que trabajar para recuperar lo que perdamos".