La Compañía Lagasca, premiada en el festival de Talavera

La Compañía Lagasca de Teatro de El Barco de Ávila recibe un nuevo premio con una de sus obras, la comedia de Darío Fo No hay ladrón que por bien no venga, que fue estrenada este mismo año en el marco del prestigioso Certamen Lagasca de Teatro que se celebra durante los meses de mayo y junio en la Villa del Tormes. Con esta obra se presentaba también en Talavera de la Reina, en el Festival Nacional de Teatro 'Ciudad de Talavera 'MEIM' (Marisa Esteban In Memoriam), que impulsa la asociación 'Always Elvis'.

La actuación tuvo lugar el día sábado 17 de agosto en una plaza de San Agustín repleta de público, que se divirtió a lo grande con la representación de los barcenses. Con muy buenas vibraciones por lo mucho que había gustado la comedia y con la esperanza de alzarse con alguno de los premios en liza, regresó la Compañía a su tierra.

El día 31 de agosto tuvo lugar la entrega de premios, y el jurado, que estaba presidido por Julio Elorrieta, tuvo a bien conceder a la Compañía Lagasca el Premio Especial del Público. Recogió el trofeo el director de la Compañía Lagasca, José Antonio Jiménez, que estaba acompañado por parte del elenco de la compañía, que se mostraron encantados con el merecido premio, posando al final en la foto de familia del festival, entre los que se encontraban los representantes del resto de grupos participantes, autoridades municipales de Talavera y organizadores del evento, así como el reconocido actor Manuel Galiana, que recibió el 'MEIM' de Honor 2024.

Un gran éxito para la Compañía Lagasca de Teatro de El Barco de Ávila, que pone todo su corazón en el desarrollo de sus obras, consiguiendo unas estupendas puestas en escena, superándose año tras año.