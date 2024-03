Javi Galán, memoria del fútbol abulense

Si quieres hablar del fútbol abulense, habla con Javi Galán. Hazlo con tiempo, sin prisas, sin mirar el reloj, escuchando y disfrutando de lo que te diga y te cuente, porque tiene mucho que contar, porque en su cabeza tiene todo el fútbol de Ávila, el de aquella época, el de los 80s y principios de los 90s, el que para muchos, como para él, fueron los mejores años del fútbol abulense. Te lo cuenta como si fuera ayer. «Quique, Blázquez, Ortega,Pedro, Fernandito, Granados,Pedro López,Escobar o Álvarez, José Enrique,Arellano y Quini, la mejor delantera que ha tenido el Real Ávila» recita sin pestañear, sin dudarlo, como si aún viera correr sobre el césped aquel equipo del año 1981 del que era delegado bajo las órdenes entonces de José María Martínez. Porque JaviGalán fue una pieza importante en aquellos años del Real Ávila, un equipo «al que llevo viendo desde los 6 años», desde el campo de San Antonio al Adolfo Suárez. «Sigo yendo y tengo 73 años. Soy socio» aunque la realidad es que le cuesta identificarse. Dicen que 'el corazón tiene razones que la razón no entiende' pero su razón es muy clara y simple. «No conozco a nadie». No le ocurre lo mismo con elColegios Diocesanos, su otro club, su otra 'casa' y que tiene siempre muy presente. «Conozco a todos, desde el entrenador y el utillero a los jugadores o al que corta las entradas en la puerta». Lo siente suyo porque son de los suyos. «A casi todos los entrenadores les he entrenado yo». Porque fue parte de él en aquella época en la que los de Luis Ortega –con un joven 'Chino' Zapatera aprendiendo el oficio– jugaron la División de Honor. Aquellos años de Barrera, Carlos de la Vega, Kiko, Dito,Chema, Rai,Jaime,Félix... «El fútbol de antes era mejor». Lo que es seguro es que era distinto. Más auténtico.

Natural del barrio de San Esteban, más concretamente de la calle Covaleda, la vida le llevó a sentirse y hacerse de La Cacharra. A los seis años perdía a su madre «y estuve en 'La Resi' interno hasta la mili». Futbolista «de barrio», como muchos y tantos, formó parte del Ávila Atlético, un club fugaz que tal cual llegó, se fue. De ahí, a los banquillos. «Los que somos malos jugadores nos tenemos que dedicar a entrenar» ironiza. Quizás no fue un buen jugador, pero 40 años en la zona técnica acreditan su labor como entrenador. Lo echa de menos. «Me ha retirado la edad, pero si mañana me dicen que entrene, ahí estoy». Si son chavales, mejor. Porque JaviGalán lo tiene muy claro. «Soy amante de la cantera», defensor de lo abulense en un fútbol actual en el que «parece que cualquiera que viene de fuera es mejor». Reivindica lo propio.

Empezó a entrenar con 'Los Arévalos', un equipo infantil de Emiliano Arévalo. En 1982 se sacó el carné de entrenador para pasar a formar parte del Real Ávila. Desde 1983 a 1989 compaginó la dirección del Juvenil con el primer equipo de José AntonioTejedor y la SelecciónProvincial Juvenil con Emilio Iglesias. Pasó por El Tiemblo CF, donde fue campeón de Liga y Copa, y su amistad con Luis Ortega le llevó al Diocesanos, un club en el que pasó 1991 a 2018.

«Quizás el fútbol es uno de los motivos por los que estoy soltero» se ríe. «A ninguna de mis novias le gustaba el fútbol» y a él le gusta demasiado. A sus 73 años sigue enganchado. «Siempre estoy detrás de un balón.Me gusta el fútbol y me gusta enseñar». Ahora lo hace junto a 'Chino'Zapatera colaborando con el programa que la Fundación Eusebio Sacristán desarrolla en la Cruyff Court y en el que el fútbol se convierte en una herramienta de inclusión para cerca de una treintena de niños en situación de exclusión social. Porque el fútbol puede enseñar.Mejor si te enseña Javi.