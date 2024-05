Personal de reparto de Correos pide que se cubran las vacantes

'Un cartero, una sección' es el lema que han vuelto a reivindicar este martes una veintena de trabajadores a las puertas de la sede de la Unidad de Reparto (UR1) de Correos en la capital abulense (con presencia de algunos compañeros del turno de tarde). La reclamación es clara, que "se cubran el cien por cien de las vacantes" y se impulse "un plan de viabilidad" que mantenga la plantilla y garantice "el servicio público a la ciudadanía".

Raquel Vallejo, delegada del Sector Postal por CCOO de Ávila, explica que la situación de Correos en Ávila es similar a la del conjunto del país y "es crítica por la gestión del anterior presidente", de manera que la empresa "ha ido sumando pérdidas" y ahora "se dedica a gestionar la miseria". El servicio público "se ha ido reduciendo", muchas vacantes no se cubren y eso "obliga a los trabajadores a un sobreesfuerzo que produce estrés y ansiedad y acarrea quejas de los ciudadanos", señala la delegada. En la Unidad de Reparto de Ávila "hasta no hace mucho tiempo había 33 secciones y hoy hay 24, con 19 efectivos", lo que supone estar "un tercio por debajo de la capacidad de trabajo de hace unos años". Hace unas semanas "hubo un día con 11 trabajadores" por la acumulación de permisos y otras bajas, asegura, lo que elevó la carga de trabajo a una situación "inviable", al tener que asumirse todo el reparto por los compañeros en activo. Hoy tienen dos bajas de larga duración "que no se han cubierto" y, aunque la semana pasada "se hicieron tres contratos por refuerzo, son hasta el 9 de mayo". "Se está reconociendo que hay vacantes que no se están cubriendo y si faltan 3 o 4 personas que se contrate, pero en condiciones", remarca.

A todo esto se une dos circunstancias que están a la vuelta de la esquina, un nuevo proceso electoral por las Europeas del 9 de junio, lo que siempre depara un aumento de la carga de trabajo en Correos, y el periodo de vacaciones de verano. "Es cierto que cada vez hay menos cartas pero paquetería siempre hay", señala Raquel Vallejo, quien pide al nuevo presidente que pase de "las buenas palabras" a los hechos. "Necesitamos que empiece a materializar las cosas porque los compañeros no pueden seguir así".

La falta de efectivos para el reparto de Correos no es exclusiva de la capital, sino que también llega a "algunos pueblos" de la provincia. "Es verdad que ahora tenemos turno de tarde, pero normalmente se dedica a la paquetería, y cuando falta un cartero que lleva 7 pueblos su trabajo lo tiene que asumir otro compañero y todo se acumula", añade.