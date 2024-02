El Pleno del Ayuntamiento de Ávila aprobará este viernes las nuevas tasas de basuras y turismo, dos de las principales ordenanzas de cara a la elaboración del presupuesto de este año. Las abstenciones de PSO, en el caso de la ordenanza de basuras, y de Vox, en el de la de turismo, permitirán al equipo de gobierno sacar adelante sus propuestas en ambos casos.

El PSOE facilitará la aprobación de la tasa de recogida de residuos, con el nuevo pliego, ya que hoy se abstendrá en el pleno a la votación de esta ordenanza, con el compromiso de que no habrá subida de la tasa hasta que el nuevo pliego esté en marcha. Esta decisión la comunicó la portavoz socialista, Eva Arias, acompañada de los concejales del grupo, que habla de un acto de «responsabilidad» para que el servicio se pueda mantener y actualizar y también para respetar los puestos de trabajo que conlleva.

Además, explicó que han «conseguido que se reconozca» una enmienda en cuanto al préstamo de enseres municipales por lo que para que haya una bonificación para peñas, clubes o asociaciones de vecinos es necesario contar con el voto a favor de tres cuartas partes de los miembros de la Junta de Gobierno y al menos dos grupos políticos (no valdrá solo con el voto de Por Ávila).

Sus decisiones respecto a las ordenanzas también pasan por una parte de la tasa de saneamientos en la que se abstendrán también en la sección que concierte a otros municipios fuera de la localidad para que no lo tengan que asumir los vecinos de la capital. Todo ello para buscar que «equilibrio presupuestario tan ansiado para realizar los presupuestos el equipo de gobierno ponérselo un poco más fácil».

Pero esta decisión, que no afecta a la posición de impuestos «que es inamovible» por lo que no apoyarán subidas para el IBI o el impuesto de tracción mecánica teniendo en cuenta que sería para 2025 y todavía no hay datos suficientes, también conlleva una serie de compromisos para el equipo de Gobierno de Por Ávila, según explicó Arias. La principal es que se blindan los servicios sociales y, en concreto, la ayuda a domicilio y el comedor a domicilio para estar al lado de los que «más lo necesitan». Esto se traduce, dijo, en un compromiso de eliminar la lista de espera y mantener las horas que corresponden a los usuarios y también dar un mensaje de tranquilidad a las auxiliares de ayuda a domicilio en cuanto a su trabajo se refiere.

Otro de los compromisos conseguidos es volver a poner en marcha la parte del programa Kedada que se había eliminado, es decirm la parte deportiva. A falta de determinar cómo se hará realidad, la idea es que se pueda llevar a cabo con la empresa que se encarga de la parte no eliminada y aprovechar las dependencias municipales para las actividades.

Más allá de esto, el concejal Fernando Contreras se encargó de detallar la postura respecto a las diferentes ordenanzas, por ejemplo explicando que en cuanto al IBI no se considera que es el momento de elevar la tasa y menos con una «subida desproporcionada». Este voto en contra se une también al de vehículos de tracción mecánica, por el mismo motivo, o el resto de tasas.

En cuanto a la parte de recogida de basura, explicó la importancia de conjugar las necesidades de los ciudadanos y la economía del Ayuntamiento y recalcó que la subida supondrá una media de 1,78 euros al mes para las viviendas. Aprovechó para criticar la postura del Partido Popular, que en Diputación sube la tasa y en el Ayuntamiento está en contra, lo que consideran una «doble vara de medir».

vox. Desde el grupo municipal de Vox se mantendrá la abstención en el tasa de turismo, postura que ya mostró en la Comisión Informativa de Hacienda, y que permitirá una revisión de precios de los servicios turísticos municipales, principalmente para los turistas. Esta decisión permitirá incrementar la recaudación al equipo de gobierno, pero al igual que en el caso de la tasa de basuras, no lo suficiente como para evitar un presupuestos que, inevitablemte, conllevará recortes.