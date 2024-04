El flamenco se escribe hoy con mayúsculas en Ávila de la mano del gran José Mercé, que actúa en elTeatro Santo Tomás. Con 18 discos a su espalda y una trayectoria impresionante, el gaditano regresa a nuestra ciudad con 'Flamenco', toda una declaración de intenciones en la que el público tendrá mucho que decir. De todo ello charla con Diario de Ávila.

No es la primera vez que visita Ávila, ¿verdad?

No, ya he estado varias veces. Es una ciudad que me encanta y que tiene un público muy calentito y eso me encanta.

¿Qué queda del José Mercé que comenzó en 1968 en el espectáculo que 'Flamenco'?

La verdad es que creo que queda todo, nada más que con más experiencia y unos pocos más de años, ja,ja.

Realmente con más ilusión y con más compromiso. Yo recuerdo la primera vez que fui a Ávila, que estuve en la Peña Don AntonioChacón, hace muchos años, estaba empezando mi carrera, casi recién llegado a Madrid. Y la verdad es que desde entonces es una ciudad a la que quiero, admiro. Y me encanta su gente.

¿Es diferente situarse ante un público castellano que hacerlo ante un público andaluz o, incluso, extranjero? ¿La actitud del cantaor es distinta o la entrega es la misma?

En mi caso la entrega y la actitud es la misma. Es más, la gente de Castilla me encanta. Son grandes aficionados cuando van a un concierto.Saben lo que escuchan y eso es muy importante. Saber escuchar es mucho más importante que saber cantar, ja,ja.

¿Se puede seguir haciendo flamenco de raíz en pleno siglo XXI?

Por supuesto que sí, y el que no lo haga, está equivocado. Creo que nuestra música de raíz es eterna. Yo siempre digo que el flamenco no tiene moda, es una música de raíz. Unos días estaremos más para abajo, otros más para arriba, pero sin lugar a dudas, eterna. Y creo que el que no lo piense así está totalmente equivocado, y creo que tengo ya algunos años para poder decirlo.

¿Y cómo puede trasladarse eso al gran público, al que no es tan entendido en el mundo del flamenco, pero que quiere acercarse a disfrutar de un espectáculo como el suyo?

Yo entiendo que no le puedes cantar a una persona que empieza en el flamenco cantes muy duros, como la seguiriya o la soleá, porque sería muy duro de entender al oído. Pero yo creo que con un fandanguito, con unos tanguitos, con unas bulerías... Eso ya tiene un poco más de ritmo y es más distraído al oído y creo que por ahí, poquito a poco, se van aficionando al flamenco, claro que sí.

¿Y qué va a encontrar el público que se acerque este sábado al Teatro Santo Tomás?

Va a disfrutar de un concierto muy flamenco. Un concierto en el que van a ser ellos los que van a mandar.Ellos van a ser los que me van a pedir temas. EL público es el que manda.

Yo interactúo mucho con el público. Yo llevo mis temas, pero después de hacer mis cosas ellos empiezan a pedir. Ellos son los que mandan y a los que más respeto del mundo.

No va a estar solo en el escenario. ¿Quiénes le van a acompañar?

Va a estar Antonio Higuero, Chicharito de Jerez, Mercedes García, Lucky Losada en el cajón... Llevamos un buen grupo.

De los palos que va a interpretar, ¿con cuál se siente más cómodo?

Depende del momento en el que me encuentre y de cómo esté mi público. Eso te lo va diciendo el público. Son los que te dicen con qué palo te vas a encontrar más a gusto, porque tú lo vas a notar en ellos.

Hombre, siempre están mis cantes de Jerez, las soleas, las seguiriyas, las bulerías, las alegrías de Cádiz... Son cantos rítmicos y cantos muy grandes donde me siento muy a gusto. Pero el público es el que manda.

Una curiosidad, ¿cómo se prepara antes de un concierto? ¿Tiene algún ritual o rutina?

Suelo llegar dos horas antes al teatro. Estoy en el camerino, hago algo de voz, me tomo mi té con limón y miel... Si acaso tomo alguna manzana para 'hacer saliva' para la garganta.

Acaba de recibir el Disco de Diamante que acredita más de 1.000.000 discos vendidos, ¿da vértigo?

Da vertigo por el flamenco, porque no es fácil vender discos de flamenco. Y no ahora, de siempre.

Yo recuerdo cuando hice 'Aire' fue doble disco de platino. Eso no había ocurrido ni ha ocurrido nunca en el mundo del flamenco.Es el disco más vendido de la historia. Cuando te ocurren estas cosas en el mundo del flamenco sí que piensas, «cómo es esto».

Y viendo esto, ¿qué le queda a José Mercé por hacer sobre un escenario?

Afortunadamente, muchas cosas todavía. Tengo muchas ganas, mi público me está respetando mucho donde voy, lleno los sitios... Yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, así que creo que me queda mucho.

En esos planes pendientes ¿hay algún compañero con el que no haya compartido aún escenario y con el que le gustaría hacerlo?

Si, hay compañeros, en cuanto se den las circunstancias. Porque las cosas hay que dejar que vayan surgiendo por sí solas. Cuando surja, será bonito.

Y de las personas con las que ha trabajado, ¿quién le ha causado más impresión? ¿O con quién ha tenido una experiencia más especial?

En mi último trabajo he tenido una experiencia muy especial con Antonio Orozco y, sobre todo, con la Mala Rodríguez. Es algo que me causó mucha sensación para bien.

Para despedirnos, ¿cómo animaría a los abulenses para que vayan al concierto?

Les diría que no se pierdan este concierto de José Mercé. Sería una pena, porque disfrutarían muchísimo. Se lo van a pasar muy bien y se van a quedar con ganas, que es lo bueno.