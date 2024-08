El Real Ávila pierde en su visita a Navalcarnero

El Real Ávila perdió ayer en su visita al Navalcarnero, equipo también de Segunda RFEF, pero con mayor experiencia en la categoría. Los goles de Enrique Herrero y de Jaime Pérez fueron suficiente para doblegar a los jugadores de Miguel de la Fuente, que volvieron a dejar buenas sensaciones, al igual que en el resto de la pretemporada. Sin embargo, la falta de puntería encarnada (hubo dos remates a la madera) fue determinante a la hora del marcador final.

Miguel de la Fuente dispuso sobre el césped del Mariano González una alineación mezcla entre titulares y meritorios, algo que el técnico ya había avisado en la previa. No obstante, eso no fue impedimento para que los encarnados entraran al partido con personalidad. Es cierto que los locales llevaron la voz cantante, pero los visitantes respondieron a los ataques madrileños con intentos de Mario Rivas que no encontraron portería.

La mala suerte provocó que, justo antes de la primera pausa de hidratación, el Navalcarnero se adelantara por medio de Enrique Herrero (excanterano del Real Madrid). El Ávila apretó en el tramo final del primer tiempo en busca del empate, pero las ocasiones de Campos, Vitolo y Carlos Pascual no encontraron el premio del gol, igual que un córner directo de Toper que se estrelló en el larguero.

Tras el descanso y los oportunos cambios, el Ávila siguió a lo suyo. Pedro Luz dispuso de una clara oportunidad antes de que Jaime Pérez sentenciara el partido en un contragolpe. A pesar de ello, los encarnados no se vinieron abajo e intentaron anotar al menos un gol que reflejara en el marcador el gran trabajo realizado, pero este no llegó.

El Ávila comienza con mal pie esta serie de tres partidos en cinco días. El sábado le espera el Getafe B (el más importante de los tres) y el domingo, el Cristo Atlético, de nuevo lejos del Adolfo Suárez.