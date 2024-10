El grupo municipal del PSOE ha explicado su voto en contra a favor de la prórroga del Plan Territorial de Fomento (PTF) asegurando estar "harto de los engaños" a los que, a su juicio, "nos tienen sometidos Mañueco, García y Sánchez Cabrera". Después de que en la Comisión Informativa de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Ávila se aprobara la puesta en marcha desde el Consistorio abulense de la prórroga del PTF con el voto en contra del PSOE, y a favor de XAV, PP y VOX, el grupo municipal socialista, mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción, asegura que " los abulenses no merecen más mentiras sobre un Plan Territorial de Fomento de Ávila y su entorno que no se está ejecutado ni se cumple con los índices de justificación de actuaciones desde su puesta en marcha en el año 2020".

El portavoz socialista en la comisión, Fernando Contreras, asegura en esa nota que "el grupo municipal socialista está abierto a proyectos que impulsen la industrialización y la creación de empleo en Ávila, pero el Plan Territorial de Fomento parece más un proyecto encabezado por el Partido Popular en el ente regional y en la Diputación de Ávila, como elemento propagandístico y electoralista para agrupar votos en las elecciones, que un proyecto de inversión y futuro para la ciudad de Ávila y su entorno".

Para Contreras, "el Ayuntamiento de Ávila, encabezado por el alcalde Sánchez Cabrera, está siendo cómplice de la mentira del PP ya que todo lo que está encima de la mesa, después de cuatro años, es solo humo", al igual que sucede, dice "con todas las promesas del señor alcalde a este grupo socialista como la puesta en marcha del programa Kedada 3.0 o la reducción de las listas de espera en ayuda a domicilio". "

"Hemos preguntado al equipo de gobierno de Por Ávila, en comisión, sobre los hitos alcanzados por el Plan Territorial de Fomento desde 2020 a 2024, sin obtener una respuesta concreta porque todo sigue en fase de estudio", comenta Contreras, quien asegura que "no son claros ni transparentes y se están riendo de los abulenses, porque hasta la fecha no se ha instalado en la capital ni una sola empresa", ha subrayado el concejal socialista, por lo que "nuestro grupo municipal no va a ser cómplice de las políticas del PP que juegan con los intereses de nuestros vecinos, especialmente, aquellas que van ligadas a la creación de empleo e instalación de nuevos sectores productivos tan necesarios para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad".

Por último, el concejal ha apuntado que "el PSOE vota en contra de la prórroga del plan, hasta el 31 de diciembre de 2027, por dos razones: la primera, estar hartos de los engaños y las promesas rotas y, segunda, no da respuesta a los incumplimientos como, por ejemplo, la creación de la subestación eléctrica en el polígono de Vicolozano".

"No votamos en contra de la industrialización de Ávila, si no que mostramos nuestro desacuerdo a políticas que se quedan en sacos rotos; por tanto, exigimos a todas las Administraciones Públicas a que cumplan la primera fase del Plan Territorial de Fomento de Ávila y su entorno porque se han invertido miles de euros de los bolsillos de los ciudadanos", concluye la nota.