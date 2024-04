La fortuna existe y los premios tocan, siempre que se jueguen. Y si no que se lo digan al abulense que el sábado fue agraciado con el Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE. Un premio que le ha resuelto la vida a él (o ella) y a su familia: 60.000 euros durante 20 años (5.000 euros al mes) más 300.000 euros al contado. Una cantidad que le permitirá a esa persona vivir feliz y tranquila durante el resto de su vida.

El vendedor de la ONCE que vendió ese premio es Francisco Samuel Zazo, responsable del puesto del Centro Comercial El Bulevar. "Es una alegría muy grande, porque nosotros lo que queremos es dar premios. Yo siempre me quedo con la cara de felicidad de la gente a la que le ha tocado un gran premio", ha comentado. Este es el cuarto gran premio que reparte Francisco Samuel a lo largo de sus 25 años afiliado a la ONCE. Hay que aclarar también que el sábado se premiaron ocho cupones con 20.000 euros del mismo juego, un pellizco bastante importante e inesperado para los agraciados. "Espero que le haya tocado el premio a alguno de los compradores habituales. Es cierto que por el Centro Comercial pasa mucha gente, pero espero que le haya tocado a algún conocido o amigo", ha deseado.

Francisco Samuel aún está digiriendo la felicidad y las felicitaciones que ha recibido por repartir tamaño premio: "Ayer es cuando me empezaron a llegar WhatsApps y mensajes, porque es cuando explotó el boom. Durante el fin de semana, como estuve fuera de Ávila, aún no era consciente de la alegría por el premio", ha afirmado. Un premio que se sorteó la noche del sábado, fecha que no olvidarán jamás los galardonados. Y no es para menos: la probabilidad de conseguir este Sueldazo de Fin de Semana de la ONCE es de una entre 5 millones (que toque el cupón de 20.000 euros es de una entre 100.000). Pero la estadística cayó de cara esta vez en Ávila donde, en total, la Organización ha repartido 1.669.000 euros este fin de semana. Una barbaridad.

Aunque su puesto fijo de venta está ubicado en el Centro Comercial El Bulevar, Francisco Samuel también se mueve por otras zonas de la ciudad, como Hornos Caleros, Rivilla o la plaza del Rollo, por muchos establecimientos colaboradores. Muchos abulenses le compran cupones y seguro que se han sentido muy contentos al descubrir que su vendedor es quien ha repartido uno de los premios de lotería más importantes de la historia de la capital. "La gente tiene que seguir jugando e intentándolo, porque a veces toca. Es difícil, pero no imposible", ha aseverado. Eso mismo estará pensando la persona premiada, que por jugar y confiar, se ha llevado un sueldo de 60.000 euros durante 20 años sin necesidad de trabajar. Ya puede vivir tranquila y sin agobios económicos.