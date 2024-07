Lo que parecía que iba a ser una tarde dedicada al folklore se convirtió en una escena bastante surrealista en pleno centro de Ávila cuando los abulenses empezaron a llegar a la plaza del Chico para ver el espectáculo y no estaban preparadas las sillas que siempre están a su disposición. Murmullos y preguntas que pronto quedaron despejadas cuando la teniente de alcalde, Ángela García, se subió al escenario para explicar que habría un retraso de media hora mientras llegaban las sillas. Debajo del mismo escenario el concejal de Fiestas, Carlos López explicaba a Diario de Ávila que, aunque se había dado la orden para su colocación, la misma no había llegado al Servicio de Obras (no entró en más detalles sobre lo ocurrido) pero que se esperaba que llegaran las sillas en poco tiempo, lo que terminaría sucediendo con 20 minutos de retraso. En la plaza el descontento era evidente, con algún silbido que otro y mucha crítica en los corrillos, gran parte de ellas dirigidas directamente al alcalde. Mientras tanto, se había producido el desfile de los grupos que también aguardaban a un lado de la plaza para poder comenzar.

La situación se complicó más cuando llegó el camión de las sillas, al parecer escoltado por la Policía Local, e intentó hacerse paso entre la gente, lo que obligó de nuevo a que un representante municipal, en este caso Carlos López, subiera al escenario para pedir espacio y que se impidieran incidentes. Aún así, y aunque la organización intentaba colocar los asientos, los abulenses acudieron hasta el camión y se llevaron las sillas directamente, no dispuestos a renunciar a su asiento, lo que hizo que la situación fuera algo caótica y despertara de nuevo quejas.

Finalmente quien tenía silla se sentó, aunque hubo público de pie, y pudo dar comienzo un espectáculo que calmó las aguas y despertó los aplausos.

Cita con el folklore tras la ‘pelea’ de las sillasla actuación. La de este sábado fue la XXVI Muestra de Folklore Ciudad de Ávila organizada por el Grupo Folklórico Urdimbre, que invitó en es esta edición al Grupo de Danzas 'La Esteva', de Segovia, y a las Pandereteras del Grupo de Danzas Jorge Manrique, de Palencia.

En la introducción se recordó el trabajo e ilusión puesto en la organización con los componentes del grupo abulense y su director José Luis González. También con todo el trabajo de recopilación y transmisión del folklore y la intención de ampliar horizontes invitando a grupos de diferentes puntos de España para enriquecer el conocimiento.

La actuación comenzó con las pandereteras llegadas de Palencia que en esta ocasión tomaron el protagonismo de la actuación aunque también estuvieron acompañadas de dos parejas de baile. En su segunda actuación como cabezas visibles mostraron su interés por presentar una parte muy vistosa con tonadas espectaculares y algo de baile comenzando con una jota y siguiendo con rondas. Después tenía que llegar el turno de los otros dos grupos, entre ellos Urdimbre, el abulense que tan conocido es y que siempre se lleva el reconocimiento del público.