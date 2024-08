Despedida hasta que llegue la liga

El Real Ávila se despide del Adolfo Suárez hasta la liga. Los encarnados juegan esta tarde (19:30 horas) el último amistoso de la pretemporada en casa contra el Rayo Majadahonda, un rival de la misma categoría pero recién descendido de Primera Federación. Por tanto, será una prueba importante para el equipo, que querrá 'despedirse' de su afición con buenas sensaciones antes de que llegue lo oficial contra el Langreo (segunda jornada, 8 de septiembre). Los aficionados abulenses deberán viajar para ver los siguientes partidos (Navalcarnero, Getafe B, Cristo Atlético, UD San Sebastián de los Reyes y Guijuelo).

El Ávila ha ganado los dos últimos amistosos ante la Gimnástica Segoviana y el Valladolid Promesas. Sin embargo, el entrenador Miguel de la Fuente no le da importancia a esos resultados. «Ahora mismo los resultados, tanto si son a favor como en contra, no me dicen mucho, a no ser que sean como consecuencia de cosas que entrenamos o buscamos», afirmó. En ese sentido, salió más satisfecho el día de la Segoviana («tuvimos la sensación de que fuimos superiores y tuvimos más ocasiones») que contra el filial del Valladolid («fue un partido muy igualado en el que nosotros acertamos y ellos no»).

Es cierto que, como bien recuerda, en pretemporada «no se busca tanto el resultado», pero ganar genera confianza en todos los estamentos del club e ilusión entre la afición, algo muy importante en este momento del año. Pero el Ávila está en periodo de pruebas y hoy no será una excepción. De la Fuente augura un partido muy similar al de Unionistas, con el añadido de la carga física de esta semana.

Babucarr, Deiby y Tena («no tiene las mejores sensaciones en la rodilla, aunque ya se encuentra mucho mejor») no jugarán esta tarde por molestias físicas. Pero, salvo sorpresa, sí estarán en la plantilla del nuevo año, donde aún espera llegar un defensor izquierdo para completar un plantel que dice adiós a su público hasta septiembre.