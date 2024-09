El Grupo Municipal del PSOE vuelve a denunciar que la lista de espera del servicio de ayuda a domicilio no para de crecer de la mano de lasque, asegura, son promesas incumplidas del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Así lo expresaba este miércoles la portavoz socialista en la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Julia Jiménez, para la que «incluso en verano, una época propicia para aligerar el número de solicitantes en espera ya que muchos de los usuarios abandonan la ciudad, esta lista no ha parado de aumentar de manera descontrolada».

En la nota de prensa remitida a los medios, desde el PSOE se asegura que las personas en lista de espera han pasado de 84 en julio a 112 en agosto. Dentro de estas, las que están pendientes de valoración (altas nuevas) han pasado de 48 a 68, mientras que los usuarios que han solicitado una ampliación de horas han aumentado de 36 a 44.

Se asegura desde el PSOE que en la Comisión de Servicios Sociales celebrada ayer, el equipo de Gobierno informaba de una reducción en el número de personas en lista de espera respecto al dato ofrecido a finales de agosto, «pero ésta sigue siendo inaceptablemente alta e incluso superior a la cifra del mes de julio».

En la reunión celebrada ese mes Por Ávila se comprometió, otra vez, a disminuir la lista de espera, dice la portavoz socialista. «Han pasado dos meses y no es que no se haya reducido si no que ha aumentado» aseguraba Julia Jiménez, para la que «los datos son contundentes».

De esta manera, según la socialista el equipo de Gobierno sigue incumpliendo uno de los tres compromisos adquiridos para que el Grupo Municipal Socialista, en una abstención responsable con Ávila y los abulenses, permitiera que el nuevo pliego del contrato de basuras saliera adelante. «Y precisamente ahí, a la basura, parece que ha decidido tirar el alcalde esta promesa que no es ya con el Grupo Municipal Socialista, sino con todos los vecinos y, especialmente, con aquellos más vulnerables», sentenciaba la concejala socialista.

«falta a su palabra». Según Julia Jiménez, «Por Ávila ha faltado a su palabra» y exigía al equipo de Gobierno «que se ponga a trabajar e implemente las medidas necesarias para que la lista de espera comience a reducirse ya».