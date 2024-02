«Manos Unidas me salvó la vida». Así de contundente se muestra la misionera Marie Claire Slatcham, que está dando testimonio en Ávila estos días dentro de las actividades de lanzamiento de la nueva campaña de Manos Unidas que se fija especialmente en la desigualdad medioambiental y el cambio climático.

Precisamente la campaña, con el nombre de 'El efecto ser humano', se presentó oficialmente en un acto organizado en la Fundación Tatiana, donde se pudo escuchar el testimonio de la misionera.

«Mi papel es testimonial de lo que ha sido para mí Manos Unidas, ha sido quien me salvó, soy fruto de la obra de Manos Unidas», explica, recordando que en su pueblo (ella procede de Camerún) no había centro de salud y «cuando llegaron las monjas Manos Unidas apoyó para hacerlo». Y ella, un día en que enfermó y sentía que se «moría» sus padres la llevaron allí y «la manera en que me cuidaron las hermanas... yo volví tan contenta». Y eso ayudó contra situaciones que vivían en las que «morían los niños, las mujeres dando a luz en casa y cuando volví de recuperar la salud, de ahí nació mi vocación para ser enfermera».

«Con ese centro de salud me salvaron la vida» y ella descubrió que también quería «salvar la vida de tantas personas» y por eso, ya como monja, pidió a Manos Unidas hacer un centro de salud en un lugar donde estaban cultivando la tierra. Todo surgió de que la población les decía, allí en Camerún, que no aportaban cultivando, que mejor hicieran una escuela o un centro de salud y ellos mismos al final se decidieron por la segunda opción. Y de nuevo Manos Unidas apoyó este proyecto y logró que se hiciera realidad. Así surgió un centro con especialidades y de esta manera «dar mejor respuesta a la gente».

El testimonio de la misionera fue una parte de la presentación de la campaña de Manos Unidas que en Ávila cuenta con 449 socios y que el año pasado logró una recaudación de 97.000 euros en colectas y actividades, sin tener en cuenta el dinero aportado por los socios, que es la principal base a través de la que se articulan los proyectos.

Ahora llega la campaña 'El efecto ser humano en la que, según explicó la presidente-delegada de Manos Unidas en Ávila, Encarnación Jiménez Sáez, «Manos Unidas apela a la justicia climática para los más empobrecidos». Manos Unidas cree que la lucha contra el cambio climático, para ser justa, debe centrarse en los más vulnerables que son los menos responsables y los más afectados por las consecuencias.

En el acto de presentación se contó con la presencia del obispo, Jesús Rico, que se refirió a que «todo lo que se hace a favor de la justicia, la paz y el bien común es contenido de la evangelización» y destacó, además la importancia de la caridad y la misericordia como «principio de todo creyente».

Desde Ávila se apoya ahora a cinco proyectos de Manos Unidas, dos en África, dos en la India, uno en Haití y uno en Perú. Se trata de proyectos sobre agua poblable, salud, discapacidad o educación, entre otras cosas.

Para ellos habrá próximas acciones como la feria solidaria de San José Obrero, el cocido solidario de La Esperanza o nuevas ideas que llegan desde los jóvenes.