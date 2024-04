La falta de acuerdo para la aprobación de los presupuestos para este año 2024 entre Por Ávila y el resto de grupos municipales provoca que algunas partidas económicas se vean mermadas y algunos servicios, afectados. Este es el caso de la Banda Municipal de Música de Ávila que, según el grupo local del Partido Popular, "está condenada a la desaparición".

Así lo ha expresado esta mañana el concejal popular Alfonso González, quien ha criticado a Por Ávila por "no creer en la cultura, no sabe gestionar y no tener proyecto de ciudad". Durante el mandato del PP en la capital abulense, la Banda Municipal de Música contaba con un presupuesto anual de 40.000 euros que se ha ido reduciendo desde la llegada de la formación amarilla al Consistorio, siempre en palabras de edil conservador. Ha explicado que, con la llegada de Por Ávila, esa partida se quiso mantener con un proyecto marco de 120.000 euros durante la legislatura. Sin embargo, con la aparición de la pandemia, la agrupación musical decidió reducir su coste en 80.000 euros, que no se han vuelto a recuperar. "Cuando terminó la pandemia, la Banda recibió 30.000 euros el primer año y 33.000 euros el año de las elecciones. En la actualidad, cuenta con un presupuesto de 11.000 euros, que no sirven para sostenerla y la condenan a la desaparición", ha argumentado González.

La Banda Municipal de Música de Ávila se fundó hace 30 años por su director Juan Carlos de la Fuente y, actualmente, cuenta con 45 músicos y tres trabajadores que, según el concejal del PP, "están condenados a dedicarse a otra cosa". González también ha aprovechado para recordar la existencia de otras agrupaciones "solventes" en la provincia, como la de Las Navas del Marqués o la de Arévalo que funcionan "gracias a una buena gestión".

El Grupo Municipal del Partido Popular ha realizado esta exposición después de reunirse con los miembros de la Banda Municipal de Música. Alfonso González ha exigido al alcalde abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y a su equipo de Gobierno que se "sienten a dialogar" con la orquesta y que siempre contarán con la colaboración del PP para que la Banda no desaparezca.