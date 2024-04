Cáritas Diocesana de Ávila está de celebración. El 24 de abril cumplía cifra redonda: 60 años de intensa vida al servicio de la sociedad y que bien sirven como punto de inflexión para la reflexión, así como para volver «a poner en la palestra» al motor de la acción caritativa y social de la Iglesia católica.

El entrecomillado corresponde a las palabras de Antonio Luis Nicolás, delegado episcopal de Cáritas Ávila, que con motivo de este aniversario conversa con este diario sobre lo que han sido las seis primeras décadas de vida de este motor acción caritativa y social de la Iglesia católica. Un aniversario que está detrás también de la celebración de la que será la primera Asamblea General de Cáritas Diocesana de Ávila, el próximo 25 de mayo.

«Me parecía importante que Cáritas recupere su identidad diocesana», comienza a hablar el sacerdote, consciente de que «Cáritas tiene un reconocimiento social amplio más allá de su identidad cristiana», así como de que los distintos actores de la sociedad ven en ella «una herramienta válida».

Sesenta años de trabajo prácticamente imposible de cifrar en cifras (hablamos de miles y miles de personas las que durante estos años han recibido ayuda de una u otra manera por parte de Cáritas) que estarán muy presentes en una asamblea con la que la entidad busca «la revitalización de Cáritas». Y no precisamente porque no esté llena de vida. Al contrario.Se trata, según explica el padre Antonio Luis, de que Cáritas no pierda de vista que es una entidad confesional.Asume el encargo que la Iglesia católica le hace en pro de la cobertura y defensa de las personas en situación de vulnerabilidad».

Partiendo de esa máxima, Cáritas debe, considera su principal responsable en Ávila, «volver a ser una realidad cotidiana en el ámbito de las parroquias. Éste va a ser el enfoque principal de la asamblea».

En este sentido, el padre Antonio Luis recuerda cómo no hace mucho tiempo, y cuando la estructura de Cáritas se fue consolidando, era en el ambiente parroquial, el «más próximo», donde Cáritas estaba más presente y visible para todos. Por eso, ahora, y ya en pleno siglo XXI, el delegado diocesano insiste en que «Cáritas quiere ser el soporte humano y técnico para que en el ámbito de la parroquia, que es donde los creyentes viven su fe, también hagan suya la práctica de la acción social y caritativa».

«cáritas eres tú». Y es que, como asegura el sacerdote, «Cáritas Diocesana no es un ente paralelo a ti: eres tú. Es la entidad en la que confiamos para en tu nombre se realice esa acción social»

Una asamblea en la que estarán muy presentes dos de las principales preocupaciones no sólo del delegado diocesano, sino de toda la gran familia de Cáritas en Ávila: la situación del ámbito rural y de los mayores. «Ambos deben ser el foco de Cáritas», se muestra convencido el sacerdote, buen conocedor de la situación de los numerosos pueblos abulenses que no llegan a los cien habitantes. «Por ejemplo, en la zona del Valle delCorneja, el 80 por ciento de la población tiene más de 80 años», habla de un colectivo que, además, vive en demasiadas ocasiones en una situación de soledad no deseada. «No podemos perder de vista nuestro carácter social», apunta, y no olvida tampoco que se debe tener siempre presente que «vivimos en sociedad y en coordinación», por lo que apuesta a las claras por un «trabajo conjunto» con otras entidades e instituciones para dar respuesta a las personas que necesitan de esa mano amiga para salir adelante.

