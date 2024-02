Para salvar el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos, firma

Los aficionados abulenses a la hípica lo tienen claro.Quieren que el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos - Ciudad de Ávila 2024 sea una realidad este verano. De momento, como le ha ocurrido ya a otras actividades, se ha convertido en una de las primeras victimas de la falta de Presupuestos Municipales 2024. Una incertidumbre económica que llevó al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila a anunciar, a comienzos del mes de febrero, a la suspensión de esta actividad deportiva al no poder «garantizar» su financiación precisamente en un 2024 en el que concluía el contrato con One toGo, la empresa que lo venía gestionando en los últimos tres años –2021–y con la que existía la posibilidad de prorrogarlo un año más, con un coste anual de 73.353 euros, algo que no se llevará a cabo.Se caía la hípica del calendario, como le ocurría al programa Kedada 3.0, ante la ausencia de un Presupesto Municipal 2024 aún sin aprobar. Y si los afectados por la suspensión del programa de ocio alternativo decidieron moverse para hacer ver al Consistorio la necesidad de revertir la situación, «nosotros también», explica María José Reviejo, que le pone voz a la iniciativa que se ha puesto en marcha desde los propios aficionados a este deporte, desde los padres y madres de todos esos niños y niñas que en los últimos años, y cada vez en mayor número, copaban las pruebas de promoción que abrían cada una de las jornadas de un concurso muy querido entre los abulenses y no menos apreciado por jinetes y amazonas. Por la pista hípica de San Segundo han pasado algunos de los mejores.

«Queremos que se revoque la decisión» explica María José y así e puede leer en el texto que acompaña a una recogida de firmas –están pensando en hacerlo a través de la plataforma Change.org– que ya está en marcha desde hace días. «Estamos dejando los impresos en lugares como comercios, hoteles, restaurantes, estancos...En lugares con afluencia de gente. Incluso nos plantearemos hacer una recogida de firmas a pie de calle» explican ante una suspensión que no llegan a comprender, que consideran necesario hacer ver a la gente lo que conlleva para todos y que resulta perjudicial no sólo para aquellos que practican este deporte sino para toda la ciudad en sí. Como reconocía el propio Ayuntamiento a la finalización de la edición de 2023, las pruebas del fin de semana –sin contar jueves y viernes– habían llevado a la pista hípica de San Segundo más de 2.000 personas. A ello se suma una repercusión económica de la actividad valorada en 300.000 euros, cuatro veces más de lo que cuesta ponerla en marcha. «Es una actividad que genera unos rendimientos importantes para la ciudad. Si eliminamos lo que da dinero...» se plantea María José con preocupación.

«Si hemos decidido recoger firmas y hacerlo de manera física ha sido para poder explicar a la gente lo que conlleva este tipo de decisiones» comenta María José ante una prueba y actividad que forma parte de la 'historia' de la ciudad desde hace más de medio siglo. «Por muchos motivos que haya, no podemos permitir que se suprima».

Una iniciativa que ya está en marcha, que cuenta con un email en el que solicitar impresos de firmas –concursosaltosavila2024@gmail.com– y que estará en marcha durante cerca de un mes antes de hacer llegar todas las firmas recogidas al Consistorio abulense y preferiblemente a su alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Tercera suspensión. Está siendo el último lustro complicado para el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos Ciudad de Ávila, que de hacer efectiva la suspensión en este 2024 sería la tercera ocasión en la que se aplaza en los últimos años, aunque por diferentes motivos. Si en 2019 fue la situación de sequía la que paralizó el concurso, indemnizando a la empresa MJT Hípica con 17.542 euros, en 2020 fue la Covid-19. Costó volver a ponerla en marcha.Llegado el mes de junio de 2021 el Ayuntamiento de Ávila no encontraba –la licitación quedó desierta– quién la organizara. Finalmente lo hizo One To Go con un contrato de tres años más uno prorrogable que, de momento, no se ejecutará.