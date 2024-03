Las familias con niños con altas capacidades celebran su día

Este jueves 14 de marzo se celebra el Día de las Altas Capacidades Intelectuales, una condición que, según las estadísticas, concierne al 10 por ciento de la población.

En Ávila son 33 las familias que acaban de unirse en torno a Ogmios Asacta, la Asociación de Altas Capacidades, Superdotación y Talento. Pero saben que son muchas más las que tienen en casa alguna persona con altas capacidades.

De ahí la importancia de la celebración de una jornada con la que quieren darse a conocer en Ávila para, así, poder llegar a todos esos niños, adolescentes y jóvenes con altas capacidades pero que, o no han sido aún detectados, o no quieren mostrarse al mundo como tal por temor.

«Es que el tema de las altas capacidades sigue siendo en muchos casos un tabú», comienza a explicar a Diario de Ávila Alejando Olivar, presidente de la asociación. «Uno de cada dos niños reciben acoso por su condición», alerta sobre una realidad que padecen estos niños, muchos de los cuales suman a las altas capacidades patologías como la dislexia o algún trastorno del espectro autista, por citar algunos ejemplos. ¡

«Por eso hay familias que no quieren que se les reconozca», lamenta Olivar, que sabe bien que ese ocultamiento termina conllevando importantes problemas para el desarrollo intelectual y personal de los niños.

Niños, comenta Olivar, que en muchas ocasiones son catalogados como conflictivos en sus colegios o institutos: se aburren, no están suficienteme estimulados, y generan en ocasiones problemas.

Por todo ello, Ogmios Asacta ha editado unos trípticos para familiares y docentes, en los que explican no sólo que son y lo que no son las altas capacidades (no es ser brillante, hablar muchos idiomas o tener un alto rendimiento académico), sino además, cuáles son los rasgos comunes de las personas con altas capacidades y qué necesita este alumnado.

En el primero de los casos, hablan, por ejemplo, de personas con un nivel creativo elevado, curiosas, sensibles y con baja tolerancia a la frustración. Y en el segundo, recalcan su necesidad de ser atendidos según establece la ley educativa, algo que pasa por una intervención en el aula para su correcto desarrollo cognitivo, emocional y social.

Para ayudar a las familias que tengan hijos ya diagnosticados o que crean que pueden tener altas capacidades se ha creado Ogmios Asacta, que como explica Olivar, puede ayudarles a través de dos vías. En primer lugar, mediante la atención y asesoramiento tanto en lo administrativo como en el acompañamiento psicológico y emocional. Pero, además, ofrecen un «trabajo directo con los niños», a través de talleres, cursos o campamentos. «Son importantes porque pueden ver que no son raros, que hay más niños como ellos», plantea el presidente de la asociación, que habla de las actividades que esta semana han organizado para comenzar a hacerse visibles en Ávila.

También de las que aún tienen en la agenda. Así, esta misma tarde instalarán una mesa informativa en el Arco del Alcázar y han solicitado al Ayuntamiento poder iluminar de amarillo tanto los Cuatro Postes como la fachada del Consistorio.

Y el domingo organizarán un 'screanning' para detectar personas con altas capacidades.Se trata de un test de unos 30 minutos de duración y que se realiza en colaboración con el Proyecto Zebra.Está pensado para personas entre seis y 90 años, y se llevará a cabo en el Palacio de Los Serrano en varios turnos, de 10,00 a 12,00 horas. Ya son diez las personas que se han inscrito en la prueba, que sigue abierta a todos aquellos que quieran averiguar si su hijo o hija tiene altas capacidades. La prueba, que habitualmente tiene un coste de 180 euros, costará en esta ocasión 30 euros. El teléfono de la asociación es el 672984996.