Un imprescindible del verano está de vuelta

El sábado regresa una de las carreras populares clásicas del calendario abulense. La Carrera Popular de Narrillos de San Leonardo, que este verano cumple su XV edición, comenzará a partir de las 18,30 horas con la celebración de las pruebas infantiles que servirán como preludio de las pruebas absolutas, que se iniciarán a partir de las 19,45 horas. Los atletas senior recorrerán un recorrido mixto de asfalto y tierra de 6,5 kilómetros, resultado de dar dos vueltas al barrio anexionado. «Es un recorrido precioso se ven al fondo las Murallas de Ávila y está muy bien», afirmó Patricia Galán, organizadora de la carrera. Ella, junto al concejal de Turismo, Fiestas y Deportes del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, y el alcalde pedáneo de Narrillos, David Grande, se encargaron de presentar el evento.

El plazo de inscripción se abrió hace días y ya hay unos 50 corredores apuntados, por lo que se podrían superar los 100 atletas de la pasada edición (el límite está en 120). «La gente suele dejar la inscripción para última hora por temas climatológicos», comentó David Grande. Los participantes se pueden inscribir en Bikila Ávila (C/ Agustín Rodríguez Sahagún, 7) y Calzados Dos Pasos (C/Duque de Alba, 1) o por la web www.therocksport.com. El precio es de 7 euros hasta el viernes y de 10 euros el sábado.

La prueba absoluta se dividirá en cuatro categorías: senior (hasta 34 años), veteranos A (de 35 a 44 años), veteranos B (de 45 a 54 años) y Veteranos C (a partir de 55 años). "Esto es un aliciente, porque cada vez más nos olvidamos de las categorías en las carreras y es una de las cosas buenas que tiene esta carrera", aclaró Galán. A este respecto, habrá premios para los tres primeros clasificados de la general y para los tres primeros de cada categoría. No obstante, todos los participantes tendrán obsequios como la tradicional bolsa del corredor, la camiseta conmemorativa y una bolsa de chuches. "Al final del día habrá un sorteo, que es un aliciente muy grande para aquellos que no puedan subirse al podio", recordaron desde la organización.