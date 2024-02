Adif continuará con la demolición de la estación de Mingorría

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha comunicado este miércoles por la tarde su intención de continuar con las labores de derribo de la estación de trenes de Mingorría, iniciadas el martes con la demolición del edificio anexo de viviendas de los trabajadores ferroviarios y con la retirada del amianto de la cubierta del edificio de viajeros, pese a la existencia de una orden de paralización «urgente e inmediata» de los trabajos dictada por el alcalde de esta localidad, Juan Ignacio Sánchez Trujillano. La demolición del edificio principal, que data de 1864, está prevista para esta misma noche, según Adif, por «una cuestión de seguridad en la actuación, dada la necesidad de proceder al corte de tensión».

Y es que mientras la orden del alcalde justificaba la suspensión de la demolición en que no cuenta con el control preventivo o licencia municipal a la que está obligada por ley, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sostiene que ya se dirigió al Ayuntamiento de Mingorría en julio de 2022 «para constatar si el edificio estaba incluido en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural Municipal y la respuesta fue negativa» y que al no estar protegidas desde el punto de vista patrimonial, «no requieren autorizaciones adicionales».

La orden de Alcaldía, remitida al subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, este miércoles expone que la Ley 38/2015 del sector ferroviario hace referencia a «obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de las mismas o de otros elementos de la infraestructura» que tendrán «la consideración de obras de interés general», pero en las mismas «no se encuentran incluidas las obras de demolición» por lo que en base a dicha normativa no se puede aplicar en este caso ni el artículo de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local que establece que «dichas obras no estarán sometidas al control preventivo municipal», ni el que señala que «el administrador de infraestructuras ferroviarias no precisará autorizaciones, permisos o licencias administrativas de primera instalación, funcionamiento o apertura, previstas en la normativa vigente para el desarrollo de las actividades directamente vinculadas al tráfico ferroviario».

Entiende por tanto el consistorio que en este caso, al tratarse de una demolición, «necesariamente implica licencia de obras municipal e informe positivo del Ayuntamiento de Mingorría».

Así mismo, el Ayuntamiento considera que sería necesario el preceptivo informe medioambiental, que en su día se solicitó al Servicio correspondiente de la Junta de Castilla yLeón «cuyo contenido no conocemos ni, obviamente, prejuzgamos». En ese sentido, este mismo miércoles fue solicitado al Servicio Territorial de Medio Ambiente que remita «el informe referido con carácter urgente», al tiempo que se pidió al Servicio Territorial de Cultura un estudio sobre si la edificación, que data de 1864, tiene algún tipo de protección.

Y es que, como apunta el alcalde en su escrito, «existe una duda más que razonable de que la edificación de la estación de trenes de Mingorría, dada su antigüedad, no esté incluida en ningún tipo de protección cultural».

Postura de Adif. Sin embargo, Adif no comparte esa justificación que aporta el alcalde a su orden de paralización de la demolición de la estación de Mingorría y de sus edificios anexos, que según apunta, «responde a la necesidad de garantizar la seguridad».

Adif asegura que se trata de «instalaciones que no están protegidas desde el punto de vista patrimonial, como se confirmó con el Ayuntamiento del municipio mucho antes de plantearse su desmantelamiento». En este sentido, apunta que se dirigieron al Ayuntamiento de Mingorría, en julio de 2022, para constatar si el edificio estaba incluido en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural Municipal y la respuesta del Ayuntamiento fue negativa». «Chequeado este aspecto, Adif ha procedido a la demolición de unas instalaciones, ubicadas en su propiedad, no requiriendo autorizaciones adicionales», señalan.

También apuntan desde Adif que desarrollan «este tipo de actuaciones en edificios en desuso con el máximo respeto a aquellos elementos que, aunque no cuentan con valor patrimonial, forman parte de la historia del ferrocarril y los municipios que los acogen». Y en este sentido, según exponen, «se mantiene contacto con el Ayuntamiento para donar algún elemento de la estación al municipio. Otros elementos, serán donados a museos o instituciones para seguir preservando la memoria histórica del ferrocarril de nuestro país».

Ecologistas en acción. Ecologistas en Acción registró este miércoles un escrito de alegaciones contra las obras de demolición, dirigido a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en el que habla de «inobservancia del trámite ambiental» al realizarse «en terrenos incluidos en Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)».