Las peñas y el Ayuntamiento han librado esta tarde otra batalla dentro de la particular 'guerra' que mantienen a cuenta de las fiestas de verano. Los peñistas han decidido no abrir al público las casetas durante esta tarde como señal de protesta, con lo que ello conlleva para ellas, contra el Consistorio local por la reducción de los horarios de las fiestas de verano. En su lugar, permanecieron en sus recintos disfrutando del buen tiempo, pero sin ofrecer sus servicios a los abulenses. Una medida que se ha unido al pegado de una pancarta en la fachada de la plaza de toros donde se leía: «Sin peñas, no hay fiesta=cementerio». Además, los representantes de las nueve peñas (Barrio de la Universidad, Peña San José Obrero, Mozos de la Ascensión, Asociación Juvenil Barrio de las Hervencias, Asociación Cultural y Deportiva Hervencias 2.0, Peña San Gregoria de Aldea del Rey Niño, Asociación Peña de San Antonio, Mozos de las Vacas y Peña Salud y Esperanza) han hablado ante los medios para criticar las decisiones del Ayuntamiento y de su alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y han lanzado un mensaje claro: «Sin peñas no hay fiestas».

En el comunicado las peñas critican las palabras del alcalde sobre el supuesto beneficio económico de su labor. Ellas aseguran que el dinero que consiguen gracias a las casetas lo invierten en las fiestas de sus propios barrios y para eventos y actividades sociales que repercuten positivamente en la ciudad de Ávila. En cuanto a la reducción de los horarios, los peñistas los aceptan a regañadientes e incluso propusieron en las reuniones con el Ayuntamiento otras alternativas (reducir el volumen de la música o incluso apagarla a partir de ciertas horas en los días entre semana, pero poder continuar abiertos) para conciliar la fiesta con el descanso de los vecinos de la zona, propuestas que no tuvieron respuestas. De hecho, según aseguran los representantes de las asociaciones juveniles, el Ayuntamiento ya les ha echo llegar los planes para los años venideros de las casetas, ideas en las que se habla de reducir aún más sus horarios. «Nos decían de cerrar antes de las 12 entre semana y a la 1 de la madrugada los fines de semana», afirmó Beatriz Hernández, presidenta de la Asociación Juvenil Barrio de las Hervencias.

La reducción de las casetas y del programa de las fiestas de verano afecta sobremanera al futuro de las peñas de los barrios, que, sin este sustento económico, pueden ver reducir sus actividades drásticamente. No solo los propios festejos, sino también las carreras solidarias, las cabalgatas de reyes, eventos para niños y mayores y demás actos que organizan a lo largo de todo el año. Una situación que, en el peor de los casos, podría provocar la desaparición de las propias peñas. Sin embargo, ellos están dispuestos a luchar y tomarán más medidas de protesta si la situación continúa agravándose. «No vamos a consentir que las peñas desaparezcan. Por mucho que nos intenten reducir los horarios o fastidiar en cualquier otra actividad, no vamos a consentir que las peñas se acaben. Lucharemos para que no lleguemos a ese punto», aseguró Javier González, presidente de San José Obrero.

Protesta de las peñas de Ávila - Foto: David GonzálezAyuntamiento. El Ayuntamiento, ante la proliferación de los comunicados en las redes sociales de las peñas y de sus miembros, aseguró a Diario de Ávila que siempre «han venido colaborando y trabajando con las peñas de la ciudad en todo momento y bajo cualquier circunstancia, incluso ante dificultades económicas como las que se atraviesan en estos momentos». Recuerdan que la reducción de los horarios atiende a la necesidad de conciliar las fiestas con el descanso de los vecinos «y la propuesta ha sido unánime por parte de todos los grupos políticos municipales». Desde el Consistorio mantienen que pone a disposición de las peñas «los servicios municipales durante todo el año para el desarrollo de las actividades que promueven, tanto para las peñas como para otros colectivos, asociaciones y entidades de todos los ámbitos y así pretende seguir haciéndolo».

Más fotos:

Protesta de las peñas de Ávila - Foto: David González Protesta de las peñas de Ávila - Foto: David González Protesta de las peñas de Ávila - Foto: David González

La no apertura de las casetas es un nuevo episodio de esta 'guerra' tras la ausencia del equipo de gobierno en la inauguración y la ausencia de las peñas en el desfile del viernes. Ojalá la situación se solucione pronto para bien y puedan darse unas fiestas futuras en paz.