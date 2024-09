La fotografía en hojas llega a la Fundación Tatiana

"Mis plantas hacen fotografías en sus hojas utilizando únicamente su clorofila y la luz del sol". Esta es, a grandes rasgos, la esencia de 'PhotoLeaves', la exposición que el artista visual abulense Diego Senovilla inaugurará este jueves en la Fundación Tatiana de la capital abulense (calle Caballeros). La muestra incluye once piezas originales de gran formato en la que Senovilla ha logrado fusionar sus dos pasiones, la fotografía y la naturaleza, todo ello a través de una técnica propia a la que llegado tras seis años de trabajo y pruebas, y que le permite crear fotografías hechas en hojas de plantas tropicales naturales.

Aficionado a la fotografía desde siempre, la idea surgió un día en el que, recogiendo una obra, levantó un palé y vio que la luz del sol había creado un efecto listado en el césped, dejando franjas amarillas y verdes en función de si le había dado la luz o no. Entonces pensó en poner un negativo sobre una hoja para ver si se volvía a hacer el "revelado", iniciando así un periodo de pruebas con mucho "ensayo-error". El artista se marcó entonces "objetivos claros" y tras años de trabajo puede decir que los ha conseguido, al tener ya "una técnica depurada" que le permite obtener "una calidad fotográfica perfecta", obras en hojas "de gran tamaño, que es donde está la dificultad" -dice-, una producción "en cualquier época del año" y una conservación óptima para encapsular las hojas tras el proceso de secado natural y que no pierdan color. Hoy tiene fijado el proceso en dos meses, un tiempo que "no se puede bajar más porque las hojas necesitan su tiempo".

A nivel conceptual, Senovilla va "a contracorriente" de la inmediatez de los nuevos tiempos, al tratarse de un proceso "analógico, lento, paciente, ecológico y silencioso". En cuanto a la temática la naturaleza está presente, pero "lo que más piden las 'PhotoLeaves' son retratos" y es "por donde quiero evolucionar". En la muestra puede verse dos obras con temática del cáncer de mama, algo en lo que este artista visual quiere seguir ahondando hasta "hacer una serie" de 'PhotoLeaves' sobre ello.

La inauguración al público de la exposición tendrá lugar en la Fundación Tatiana este jueves a las 19,00 horas y la muestra permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, en horario de lunes a jueves de 8,30 a 14 horas y de 16 a 19 horas y los viernes de 8,30 a 14 horas.