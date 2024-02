El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha lamentado los retrasos que acumulan las obras llevadas a cabo en el centro de salud Ávila Norte de la capital para mejorar la accesibilidad y ha pedido que el centro pueda estar listo «cuanto antes».

Según fuentes del partido, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha comunicado que estas obras van a obligar a trasladar todas las consultas a un lugar alternativo, lo que desde Por Ávila han tachado de «lamentable» y han afirmado que con esto lo que se demuestra es «la falta de previsión de la Junta de Castilla y León para solventar los problemas que los abulenses soportan desde hace mucho tiempo».

Todo esta situación se ha producido después del compromiso que en el mes de junio del año pasado adquirió el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, a que las obras concluyeran a finales de 2023, según han explicado desde Por Ávila.

Pascual ha explicado que el centro de salud de Ávila Norte es «inaccesible», y afirman que es algo que el procurador ha puesto de manifiesto en innumerables ocasiones, relatando las dificultades de acceso para pacientes y para transporte sanitario, y declara que «la Junta siempre ha desoído y justificado con argumentos lejos de la realidad».

Además, por ello ha explicado que «defendiendo los intereses de los abulenses en el parlamento regional he pedido mejoras para el centro de salud Ávila Norte, a través de diferentes iniciativas que siempre han obtenido largas por parte del Gobierno regional». Por último, Pascual ha pedido que «ya es hora de que inicien estas iniciativas y que cumplan lo que dicen, y si no que no lo digan».