El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Jorge Pato, ha señalado al alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrerea, como «el único responsable de los recortes sociales que se están llevando a cabo en Ávila» y ha criticado que «sean los ciudadanos abulenses los que estén pagando la mala gestión económica del equipo de gobierno de Por Ávila».

Pato recordó que «hace unas semanas dijimos que el alcalde se encontraba en una huida a la desesperada fruto de esta situación económica terrible que tiene el Ayuntamiento y vemos día a día en los medios de comunicación que el alcalde solamente es noticia por los recortes sociales que está implantando semana tras semana», y aseguró que «hay que dejar bien claro a la sociedad la verdad de cómo se toman estas decisiones. No puede ser que nos encontremos con mentiras un día sí y otro día también», afirmando que «la responsabilidad política es de estos últimos cuatro años en los que el alcalde y el equipo de Por Ávila han gastado de forma desmedida y además no han tomado la decisión de no sacar unos contratos que tenían obligación de hacerlo porque sabían que si lo hubiesen hecho no habrían tenido disponibilidad económica para pagar la fiesta que han montado durante los últimos cuatro años y que ahora quieren que todos los abulenses les paguemos».

«Los recortes y el gobierno de la ciudad solo tienen un único y máximo responsable, que es el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y no se puede tratar de engañar a la ciudadanía diciendo que es la oposición quien gobierna», conclutó el portavoz popular.