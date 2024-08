Tras un 2023 en el que los datos de siniestralidad laboral arrojaron un ligero incremento en Ávila del 0,62 por ciento respecto al año anterior, los primeros meses de 2024 han mantenido esa tendencia alcista, pero con mucha más fuerza. Así se desprende de los datos aportados por la Junta de Castilla yLeón, según los cuales el primer semestre se cerró con 767 accidentes de trabajo, un 18,36 por ciento más que en el mismo periodo de 2023, eso sí, sin tener que lamentar hasta la fecha ningún accidente mortal, aunque sí se contabilizaron diez graves y 757 leves, además de 7 casos de enfermedad profesional.

De esos 767 accidentes registrados en la provincia de enero a junio, 686 se produjeron durante la jornada laboral y de ellos 678 fueron leves y ocho graves, mientras que los 81 restantes fueron in itinere, es decir, en el trayecto de casa al trabajo, 79 de ellos leves y dos graves.

El sector que, una vez más, mantuvo los niveles de siniestralidad laboral más elevados en estos primeros seis meses del año y que está detrás de ese fuerte incremento de la siniestralidad laboral en Ávila, fue el de servicios, con 426 accidentes, mientras que otros 102 se produjeron en la construcción, 95 en la industria y 63 en el sector agrario. Y hubo una subida muy significativa en los servicios, del 23,12 por ciento (80 accidentes más que un año atrás), mientras que el otro repunte se produjo en el sector agrario, del 14,55 por ciento (ocho más) y en los otros dos sectores las cifras fueron menores que en 2023. Así, en la industria se produjo un descenso del 3,06 por ciento (tres menos) y en la construcción la caída fue del 4,67 por ciento (cinco menos).

En cuanto a su gravedad, como indicábamos, en esos seis primeros meses no se contabilizó ningún accidente mortal, pero sí hubo , pero sí hubo diez graves, cinco de ellos en el sector servicios, dos en la industria, uno en la construcción y dos in itinere, y de los 757 leves, 421 fueron en el sector servicios, 101 en la construcción, 93 en la industria, 63 en el agrario y otros 79 in itinere.

Pero además de los ya apuntados 767 accidentes laborales con baja, en la provincia de Ávila también se registraron de enero a junio otros 821 que no requirieron baja, por lo que el número total de accidentes contabilizados en ese periodo alcanzó los 1.588, lo que supuso un aumento del 33,33 por ciento (397 más) respecto a ese periodo de 2023 cuando se registraron 1.191.

Por actividad. Dentro del sector servicios, fueron los relativos a la asistencia residencial, con 57;las actividades dentro de la Administración Pública y Defensa, con 50;las actividades sanitarias, con 48; los servicios de comidas y bebidas, con 40, y el comercio al por menor y el transporte terrestres y de tuberías, con 35 cada uno, los que mayor número de siniestros contabilizaron en esos seis meses en Ávila, mientras que en los servicios sociales sin alojamiento se contabilizaron 27; en los servicios de edificios y jardinería, 26; en el comercio al por mayor, 21; en los servicios de alojamiento, 14, y en la venta y reparación de vehículos y en la educación, 13 en cada caso. Los cinco accidentes graves se registraron en la venta y reparación de vehículos, el transporte terrestre, el servicio de edificios y jardinería, las actividades sanitarias y las actividades deportivas y de entretenimiento.

En la construcción, por su parte, 54 se produjeron en la construcción de edificios, otros 39 en la construcción especializada y 9 en ingeniería civil, uno de ellos grave en la edificación, mientras que en la industria, la mayoría, 41 en concreto, se concentraron en la industria de alimentación, si bien hubo otros 11 en la fabricación de vehículos a motor, ocho en la fabricación de productos metálicos, y seis en la recogida y tratamiento de residuos, con dos de ellos grave (en la industria alimentaria y en la fabricación de muebles) y el resto leves.

Por su parte, en el sector agrario, de los 63 accidentes registrados, 39 se produjeron en la agricultura, ganadería y caza, y los 24 restantes en la silvicultura y la explotación forestal, todos ellos leves.