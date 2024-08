Protagonismo de Ávila en la Comisión de Transportes celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados, con la intervención del portavoz del Partido Popular en dicha comisión, el abulense Héctor Palencia, que reprochó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la impuntualidad de los trenes entre Ávila y Madrid, y el reconocimiento del propio ministro de que «la comunicación en Ávila es sustancialmente mejorable».

En su turno de réplica tras la primera intervención de ambos, Palencia recordó a Puente el compromiso que adquirió en una anterior comisión de realizar un viaje en tren hasta Ávila, «un tren que todavía no ha viajado y que en este verano se iba parando porque se le abrían las puertas». Además, el diputado abulense afirmó que «no ha llegado casi ningún tren con puntualidad entre Ávila y Madrid», y aprovechó su comparecencia para recordar al ministro que «todavía creo que no han encontrado la licitación que en 2011 realizó su Gobierno para la conexión con alta velocidad entre Ávila y Santa María Real de Nieva».

Ante estas declaraciones, Puente, también en su segundo turno de contestaciones, hizo un balance de las inversiones realizadas desde su Ministerio, asegurando que «en estos seis años hemos licitado actuaciones inversoras que alcanzan los 95 millones de euros en la provincia», lo que supone, dijo, «un 45 por ciento más que en los seis años que estuvo su partido en el Gobierno». El ministro desglosó que «62 millones se invirtieron en carreteras y 32 millones en ferrocarriles», afirmando que «hemos licitado en el caso del ferrocarril el doble exactamente de lo que licitó el Partido Popular».