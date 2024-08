Keroseno está de vuelta

POR si no eran bastantes los alicientes para acercarse a 'El Fresno suena', el festival de música que se estrenará el sábado en esta localidad con Ars Amandi como cabeza de cartel, se suma otro:la vuelta de Keroseno. El mítico grupo abulense, que con tres discos en su haber llegó a tocar con Barón Rojo, Obús o La Fuga, está de vuelta. Un esperado regreso que, en principio, iba a ser puntual para este festival, dada su estrecha relación con El Fresno, pero su cantante, Gemma Orgaz, ya deja caer que «nos ha picado el gusanillo y es posible que hagamos algo más».

A la espera de saber si esa posibilidad se hace realidad, nos quedamos con este próximo concierto de un grupo que nacía allá por el año 2003 y que aparcó su actividad en el 2016. Los compromisos laborales y familiares estuvieron detrás de un adiós que «nunca fue definitivo» y al que ahora se pone fin con un reencuentro de músicos que han formado parte de la historia de la formación. No faltará la característica voz de Gemma ni el buen hacer de Roberto, fundador del grupo y guitarrista original; Carlos, el bajista de los últimos años, Ángel, guitarrista, y de Fernando, a la batería. Gemma explica que éste último no llegó a formar parte del grupo pero sí colaboró con ellos desde el grupo Kylowatios, dado que Aure, su batería, vive fuera y no ha podido venir.

Los ensayos están yendo bien, de ahí que el concierto prometa. «Todos hemos seguido en la música de alguna manera pero no es lo mismo hacer versiones, por ejemplo, que tocar tus temas, así que estamos emocionados», nos cuenta Gemma. Dice que volver a ponerse en la piel de Keroseno ha sido como «andar en bicicleta, estaba en el subconsciente y está saliendo rodado, salvo algún detalle que otro». De hecho, «suena tan potente que pensamos que igual no se queda aquí». ¿Y como se gestó la vuelta?, le preguntamos. Ángel Sánchez, el organizador, la tanteó en un bar y «cuando lo propuse todos me dijeron que sí, fue fácil y bonito», relata.

Los que quieran asistir en directo a la vuelta de Keroseno tienen una cita en la piscina de El Fresno este sábado, día 31 de agosto. Antes tocarán Los Chicos de Ayer, Rednexxx e Hijos de la Luna y después, Ars Amandi. Las entradas para una tarde-noche de buena música en directo cuestan 5 euros de forma anticipada y 8 euros en taquilla.