Encuentro de Luis Landero con sus lectores

El escritor extremeño Luis Landero, Premio Nacional de las Letras Españolas del año 2022, ha estado presente en una de las sesiones del Club de Lectura de la Diputación que se desarrolla en siete municipios de la provincia y al que existen alrededor de un centenar de personas. La Diputación impulsa estos siete clubes de lectura mediante un convenio con cada ayuntamiento para sufragar los gastos que origina la actividad que llega hasta los 2.000 euros por consistorio.

Luis Landero reconoció que para él los clubes de lectura «son sagrados, razonablemente». Dijo que «me encanta acudir a estos sitios». Y reconoció que «si es de un pueblo, todavía mejor». Justifica esta afirmación indicando que en estos lugares la gente mayor que participa «a veces tienen un punto de inocencia porque no han tenido oportunidad de leer y de pronto leen y están descubriendo nuevos mundos. Y eso a mí me crea una ternura especial y es algo que me conmueve». Destacó la importancia que tiene para un escritor «ser leído por gente de los pueblos que han tenido pocas oportunidades de acceder a la cultura». Y dijo que «es un gran honor para nosotros que se nos han reunido en esta iniciativa».

Alabó también la iniciativa de la Diputación y de su presidente, Carlos García, y de los alcaldes cuyos pueblos se han sumado a la misma, como el caso de José Luis del Nogal, regidor de Martiherrero, de apoyar a este club de lectura. Además tuvo palabras de cariño hacia Almudena Hernández, coordinadora de esta iniciativa, porque, como dijo, «necesitamos gente como Almudena, emprendedora, capaz de unir a la gente, de seducirla, de juntarse todos para leer en esa especie de rito maravilloso que es leer juntos, vivir vidas paralelas juntos y todo lo bueno y maravillo tiene la lectura y la cultura en definitiva». Porque reconoció que «cuando uno tiene un libro, no está solo. Yo, por ejemplo, soy una persona solitaria, pero he tenido amigos maravillosos: He tenido a Homero, a Montaigne, a Cervantes, a Shakespeare. Todos ellos han sido mis amigos en muchas tardes de soledad. Bendita soledad. Y si además esa soledad es compartida, pues mire que bien. Porque leer es un acto solitario. Pero una vez que se lee, se comparte la lectura, entonces se convierte en un acto solidario. Y eso es lo maravilloso que tiene la lectura. Y los lectores cuentan y se juntan en un club».

Por su parte el periodista, y director del Diario Marca, José Ignacio Gallardo, vinculado familiarmente con la localidad de Navarrevisca, también estuvo presente en este acto. Reconoció que estaba sorprendido, «agradablemente sorprendido de ver la expectación que había levantado este acto», y dijo que era muy gratificante participar en el mismo.

A su vez, el presidente de la Diputación, Carlos García, señaló que la Cultura para la Diputación Provincial «no es una opción, es una obligación». Señaló que, con la promoción de este club de lectura para estos municipios, la Diputación pretende convertirse en «fondo de biblioteca para ir intercambiando todos esos libros». Y reconoció que persiguen que estos clubes de lectura sean «centros de socialización. Hay que reforzar un aspecto muy importante y luchar contra la soledad, que no deseamos para nuestros mayores, que son gran parte de las personas que van a esos siete clubes de lectura».

Almudena Hernández, coordinadora del club de lectura que se desarrolla en estos siete municipios, destacó que son alrededor de un centenar de personas lo que participan en los mismos, personas de todas las edades, desde los 30, 40 hasta los 80 años. Comentó que los participantes tienen un gran interés por la lectura y que son unos dos años los que lleva funcionando este club y recorriendo estos municipios.

El alcalde de Martiherrero y anfitrión del acto, José Luis del Nogal, reconoció que esta iniciativa está teniendo un gran éxito en los diferentes pueblos que participan, con una gran participación entre los pueblos en los que se ha constituido, algo por lo que «este club de lectura sea algo más que un club de lectura». Los pueblos donde se ha organizado este club de lectura son: Muñopepe, La Serrada, Solosancho, Fontiveros, Martiherrero, Padiernos y Sotalbo.