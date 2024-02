Compromiso para el Plan Director de los 14 Caminos históricos

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras, ha expresado, en declaraciones a Diario de Ávila, su «compromiso» para sacar adelante en 2024 un Plan Director de los 14 Caminos de Santiago históricos y tradicionales, que se unirá al que se ha presentado este año del Camino Francés, y que incluiría al Camino de Levante, que transita por la provincia de Ávila.

González Pieras ha querido salir al paso de las declaraciones efectuadas desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ávila, en las que mostraban su «indignación» por la falta de apoyo de la Dirección General de Turismo a los caminos tradicionales e históricos de Castilla y León, y ha defendido que «no hay olvido» a estos caminos y que se ha reunido con estos representantes hasta en distintas ocasiones, impulsando «una hora de ruta» para potenciarlos.

El director general de Turismo asegura que «cuando llegué a la Dirección General hace un año y ocho meses nos dimos cuenta que había habido una bajada de peregrinos y que además la Comisión Jacobea no se reunía desde hace años». Por esta razón, sigue diciendo, «lo primero que hicimos fue una reunión de la Comisión Jacobea en la que están representados los 15 caminos que discurren por Castilla y León e hicimos una hoja de ruta». El primer paso, dentro de esa hoja de ruta, «era hacer un plan director del Camino de Santiago Francés, teniendo en consideración que cuanto mejor le vaya al Camino Francés mejor le irá al resto de caminos. Y queríamos además que funcionara como palanca del resto de caminos». E insiste en que «eso no suponía olvidarnos de los 14 restantes caminos tradicionales e históricos; tan es así que he mantenido durante este año y ocho meses al menos tres reuniones».

En esos encuentros lo primero que «les ofrecí fue que hicieran una asociación, y una vez que se convirtieran en asociación, haríamos el plan director», precisa González Pieras, y para ello les requirió que presentaran las necesidades de cada uno de los caminos.

Al mismo tiempo, han estado trabajando en el Plan Director del Camino de Santiago Francés, que se presentó en Fitur, y recalcó que «mi intención, y así se lo dije, es hacer el Plan Director del resto de Caminos de Santiago en el año 2024». Por lo tanto, añade, «¿olvidé de qué? No hay olvido».

A su vez, defiende que «en todas nuestras campañas de promoción hemos llevado el Camino de Santiago», y aunque reconoce que en Intur «tuvimos un problema de logística que nos afectó a los folletos», en Fitur «estuvieron presentes, no solo con un vídeo, sino también con una descripción de cada uno de los 14 caminos de Santiago».

El tercer punto que quiere destacar el director general de Turismo es que en noviembre sacaron, «como fue también mi compromiso», una línea de subvenciones para infraestructuras turísticas y para señalización de estos caminos para entidades locales de menos de 20.000 habitantes, y afirmó que las entidades que «no han podido acceder en 2023 lo podrán hacer en 2024, dentro de esta línea de concurrencia competitiva, poderando de forma positiva a aquellos ayuntamientos y entidades locales que están en cualquiera de los caminos de Santiago tradicionales o históricos que existen en la comunidad autónoma». Por lo que también niega que haya «olvido» en este sentido.

Además indica que dentro del programa de la Dirección General de Turismo para 2024 quieren sacar una línea de financiación, también en concurrencia competitiva, para entidades sin ánimo de lucro «a la que se podrá presentar cualquier asociación o fundación que tenga los requisitos que aparezcan tanto en el pliego de bases como en la convocatoria que esperamos realizar en los próximos meses», y expresó su deseo de que sea «antes del primer semestre».