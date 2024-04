XAV quiere mejorar las cuentas regionales con 91 millones

Por Ávila quiere mejorar el montante que recibirá Ávila de la Junta de Castilla y León con una inyección de 91,5 millones de euros distribuidos en más de un centenar de propuestas. La formación amarilla ha anunciado este martes que presentará 110 enmiendas al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad centradas en ámbitos como la sanidad, las comunicaciones, la educación o la cohesión territorial. Estas enmiendas, que incluyen algunas peticiones ya clásicas como la puesta en marcha del centro de salud de Las Hervencias o la creación de la unidad de ictus, buscan "paliar la discriminación que sufre la provincia y esa deuda histórica que se tiene con Ávila", subrayó el procurador de Por Ávila en las Cortes, Pedro Pascual, quien insistió en que Ávila "vuelve a ser la última provincia de la región en inversiones", cuando por sus circunstancias debería recibir "un esfuerzo adicional" de la Junta.

Pascual explicó que Por Ávila presentará las enmiendas en el plazo fijado del 11 al 18 de abril y que su apoyo al proyecto dependerá del trato que se le dé a las mismas por parte del gobierno. "No es el todo o nada, pero si no se aprueba ninguna enmienda no los apoyaremos porque entendemos que son muy necesarias para la provincia", aseguró el procurador, quien añadió que algunas peticiones "se tienen que aprobar sí o sí", sobre todo las relativas a la sanidad y las infraestructuras "porque no hay nada en este sentido".

En el listado de las enmiendas más destacadas Pedro Pascual subrayó las sanitarias, como la del centro de salud de Las Hervencias, la creación de las unidades del ictus y del dolor o el compromiso para tener en la provincia "al menos un centro de salud de alta resolución en Urgencias". Además habló de ayudas a las instalaciones deportivas en los pueblos, desdoblamiento de carreteras, mejoras en eficiencia energética en travesías y de ayudas para la adquisición de viviendas en el ámbito rural, además de líneas de conservación para Bienes de Interés Cultural. "Ávila es la provincia que recibe menos inversiones y donde menos crecen", lamentó, para insitir en que las enmiendas incluyen mejoras para "todas las comarcas", no solo para la capital.

El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, tomó la palabra para remarcar que los Presupuestos de la Comunidad para 2024 "continúan dejando atrás a Ávila", provincia que "de nuevo se sitúa a la cola de las inversiones". A su juicio el proyecto es "claramente insuficiente, perpetúa las desigualdades territoriales y vuelve a dar migajas a Ávila", de ahí la conveniencia de unas emiendas que son "vitales" para la provincia. En este sentido, pidió "valentía" al resto de procuradores de Ávila, "especialmente a los de PP y VOX", para "anteponer los intereses generales a los partidistas" y votar a favor de unas enmiendas que, dijo, "son buenas para la provincia"