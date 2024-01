Industria, empleo y oportunidades de futuro para Ávila fue el contenido con el que arrancó el año el programa 'Enfoque Ávila' de La8 Ávila, dirigido y presentado por Patricia Carrera, en el que, entre los puntos más destacados se analizó el desarrollo del Plan Territorial de Fomento por parte de los miembros del diálogo social, CEOE Ávila, UGTy CCOO.

La principal conclusión a la que llegaron los representantes de patronal y de sindicatos es que, de momento, no hay datos concretos de dicho plan que permitan evaluar su impacto real, y aunque coinciden en señalar la importancia de esta iniciativa, también reconocen que los resultados que haya podido tener hasta ahora son poco visibles.

Diego Díez, presidente de CEOE Ávila; Javier García, secretario general de UGT Ávila; y Óscar García, secretario general de CCOO Ávila fueron los invitados a la mesa de debate que desmenuzó el desarrollo de este plan que, tal y como se recordó, se firmó en el mes de septiembre del año 2020, con un presupuesto inicial que superaba los 34 millones de euros, y que con el liderazgo de la Junta de Castilla yLeón, contaba también con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila, Diputación Provincial y Ayuntamiento de La Colilla. Agroalimentación, industria, automoción y energías renovables son los pilares de este programa, que pone el foco en los polígonos industriales de Ávila y la Colilla y que, en una primera evaluación llevada a cabo desde los tres invitados, de momento, deja pocos resultados tangibles.

«A los trabajadores y trabajadoras de la provincia lo que les gustaría ver es qué resultados está teniendo una inversión pública tan ingente y que busca unos objetivos muy claros, especialmente uno que está vinculado a la generación de empleo de calidad. Por tanto, para tener una evaluación real de qué impacto está teniendo el Plan Territorial de Fomento sobre el mercado de trabajo de Ávila y, por ende, sobre la capacidad de consumo de los propios trabajadores necesitamos unos datos que no tenemos», comentó Óscar García, idea sobre la que abundaron tanto Diego Díez como Javier García, quien comentó que «hasta la finalización del plan este año no podremos hacer una valoración más cerrada, pero la sensación es que este plan se queda muy en la teoría y que realmente no llega a la ciudadanía las consecuencias o el desarrollo que está teniendo». Algo parecido comentó Díez, al asegurar que «las administraciones públicas han caído en su propia trampa de burocracia y de complicación administrativa. Estamos en la recta final de este plan y lo que se puede decir es que proyectos tangibles no los hay más allá del centro de conocimiento y la plataforma agroalimentaria».

La llegada de empresas, una de las grandes asignaturas pendientes para la economía de Ávila, no está siendo subsanada con las medidas incluidas en el plan, señalándose desde CEOE que «el principal problema no solo es la falta de suelo industrial, sino una vez que lo haya, ver qué salida tienen los productos que esa factoría teórica pueda tener nuestra provincia».

prórroga necesaria. La posibilidad planteada de prorrogar el plan, cuya finalización está prevista para este año, pone de acuerdo a sindicatos y patronal, aunque los sindicatos tienen sus dudas. Desde UGT, Javier García, considera que «sería beneficioso para Ávila y sus ciudadanos, pero creemos que n va a ser en la actualidad y que no va a ser con el mismo desarrollo o con los mismos ejes que se venían plasmando hasta el momento». Algo parecido piensa Óscar García, quien afirma que «para seguir creciendo, o por lo menos tener un atisbo de crecimiento económico, necesitamos una herramienta, se llame Plan Territorial de Fomento o Plan Territorial de Fomento 2.0», y que se desarrolle después de «ver qué es lo que ha salido bien y ver qué es lo que tenemos que cambiar».

Además de las necesidades industriales para el desarrollo de la provincia, CEOE, UGTy CCOO incidieron en la importancia de eliminar las «debilidades» que la provincia tiene en materia de comunicaciones. A modo de resumen, Javier García apuntó que «parece mentira que nuestra fortaleza, que puede ser el hecho de que estamos en el centro geográfico del país, se convierta en un problema porque tenemos graves problemas en infraestructuras. Ahí sí que las administraciones deberían hacer todo lo posible para que mejoráramos, uniéndose para ello».