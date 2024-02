Mirar las consecuencias del cáncer más allá de la enfermedad

El Día Mundial del Cáncer es una oportunidad para hablar de sus consecuencias y no siempre en la salud, aunque sean las más importantes, sino también en otros ámbitos como el laboral. Eso es precisamente lo que hizo la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ávila que, a través de su presidenta, Dolores Rodríguez Bautista, destacó el «problema sociosanitario más importante de España», con un diagnóstico cada dos minutos, subiendo la incidencia pero también la supervivencia lo que hace que «cada vez haya más supervivientes con necesidades que no son atendidas por el sistema público». Y entre estas necesidades están las laborales.

Explicó la presidenta de la AECC en Ávila que de los diagnósticos de cáncer del pasado año 463 personas estaban en edad laboral. De forma general, en este tipo de diagnósticos, un 30 por ciento pierde el trabajo o tiene que cambiarlo y un 25 por ciento sufre una disminución de ingresos por incapacidad temporal, lo que hace que surjan «situaciones de vulnerabilidad» tanto en pacientes como en sus familias.

Para ellos la asociación tiene un servicio de apoyo jurídico-laboral, especialmente porque cuando llega la reincorporación surgen dudas con las que se puede ayudar.

dos acciones para ayudar. La AECC ha organizado una serie de acciones en torno al Día Mundial del Cáncer, como la lectura de un manifiesto o la iluminación de los Cuatro Postes o de otros monumentos, pero también dos muy concretas. La primera de ellas es 'La Compra de tu Vida', una iniciativa solidaria que invita a la población a colaborar en las línea de supermercado, en el caso de Ávila con Gadis, Lupa y Día, de forma que la cajera, cuando se va a pagar, ofrecerá la oportunidad de donar entre 1 y 99 euros en beneficio de la AECC. Este dinero se destinará a la prevención del cáncer y a los servicios gratuitos que presta la asociación para el apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares, así como al impulso de la investigación en cáncer.

La segunda acción es 'Brazaletes de Esperanza', que tiene que ver con los esfuerzos de la AECC para concienciar y movilizar a la sociedad sobre la importancia de sumar los recursos y las capacidades para incrementar los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer. Para ello diferentes equipos de fútbol de la provincia se unieron a una campaña por la que sustituyen el brazalete negro por el «verde de la esperanza».

Los actos organizados por la AECC se realizaron junto a su sede en la calle Virreina María Dávila con la presencia de diferentes representantes políticos e institucionales.

El manifiesto por el Día Mundial del Cáncer fue leído en Ávila por un paciente, Francisco Carranza, y por la trabajadora social María Tamame, aprovechando para dar una visión en primera persona y también lanzar un 'Todos contra el cáncer'.

Recordó Francisco, paciente de cáncer de tráquea y tiroides hace año y medio, los momentos «muy amargos» y la «situación difícil de encajar» cuando le dieron el diagnóstico. Fue un «cambio brusco» en su vida y en la de su familia. Pero no dudó en «enviar un mensaje de esperanza, de fuerza y agradecimiento a todas las personas que me apoyan y me acompañan en el día a día».

Dijo que la «larga travesía» desde que conoció que tenía cáncer le ha puesto a prueba pero ha mirado «hacia adelante», lo que le llevó a agradecer la labor del personal sanitario del hospital de Ávila por «su profesionalidad y de dedicación». También a su familia y amigos que son su «pilar» en momentos «de angustia, dolor, miedo y esperanza».

Como visión más general, se recordó que en 2023 uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer. Sólo en España habría 330.000 casos, por lo que se insistió en que es necesario multiplicar el esfuerzo en la lucha contra el cáncer si queremos que estas cifras cambien».

Se sufren dificultades a la hora de retomar rutinas o adaptarse al puesto de trabajo debido a las secuelas, lo que llevó a hacer un llamamiento a todos los agentes sociales para que se unan «con el fin de aliviar o reducir el impacto que tiene el cáncer en la vida laboral de las personas diagnosticadas y su familia». Y es que «el cáncer es la enfermedad que lleva asociada una mayor prevalencia de pérdida de trabajo ya que el riesgo de estar en desempleo aumenta un 34 por ciento en supervivientes de cáncer frente a la población general». Por ello «lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana». 'Todos contra el cáncer'.