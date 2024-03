Partido clave para el Colegios Diocesanos. Lo que pase este sábado en el Sancti Spíritu –16,00 horas– ante el UDSanta Marta será un antes y un después para el equipo de Iván Lastras, tocado tras la derrota (1-0) del pasado domingo ante el colista, la Ponferradina B, en uno de esos partidos por los que las cuentas de la salvación, las que se sostienen con la calculadora y el corazón, decía que había que sacar adelante. No fue así. «Hicimos uno de los peores partidos de la temporada en el peor momento. Hay que ser sinceros. Ha sido la peor semana desde que empezamos el año» confesaba IvánLastras. Porque lo ocurrido en Ponferrada «fue una bofetada de realidad tremenda. Siempre que hemos tenido una oportunidad para salir de esa zona baja ante equipos de nuestra liga nos ha pasado lo mismo. No hemos sabido afrontar los partidos como debíamos afrontarlos».Ha hecho daño la derrota en todos los sentidos al equipo colegial. Del dolor, «de la crítica y la autocrítica», de todo aquello que se han dicho «a la cara» en el vestuario esta semana debe salir la reacción de este sábado.Porque aunque sea la jornada 24ª, el partido es un ahora o nunca, que nadie se engañe. Por puntos, son tres los que separan a los colegiales del Villaralbo o Mirandés B, verdadero objetivo de todos dado que habrá cuatro descensos, pero por emociones se podría abrir un abismo complicado ya de atravesar. Y es lo emocional lo que manda. Un triunfo ante los tormesinos refrendaría aquello que durante todo el año se viene diciendo, y es que el equipo tiene para más, aunque no consigue sacarlo y plasmarlo.

El mensaje de «hay que levantarse» debe hacerse patente sobre el césped. Quiere IvánLastras ver a un equipo sobre el césped con ambición, con hambre, con ganas... «Si de verdad queremos competir lo que nos queda por delante debemos que afrontar esto de otra manera».Esta herido el equipo colegial y desde el sentimiento de frustración quiere obrar el cambio y la reacción. No tendrá a ÁngelEncinar, que se forzó enPonferrada para estar con los suyos, ni Jean, que se lesionó en el Compostilla Vicente del Bosque. Es duda Ibra y Camilo, con mejores sensaciones y regresa Pitu.