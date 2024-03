Geara atendió en 2023 a un 55% más de personas

La cifra de personas que el Grupo de Enfermos Alcohólicos Recuperados Abulenses (Geara) atiende en Ávila sigue creciendo. El año pasado los usuarios de sus servicios aumentaron un 55 por ciento, según anotaba este miércoles Mayte Martín, coordinadora y trabajadora social de la asociación, tras la firma de renovación del convenio que la entidad mantiene con la Diputación Provincial.

Un convenio que inyectará por segundo año consecutivo 6.000 euros a Geara, en un año especialmente «caótico», como reconocía Martín, dada la desaparición de la ayuda que hasta ahora concedía a la entidad el Ayuntamiento de Ávila. «Con la ayuda del Ayuntamiento Geara mantenía la sede», comenzaba Martín a exponer las dificultades a las que ya están teniendo que hacer frente. «Al no contar con ello estamos ahogados», mencionaba la falta de los 10.000 euros que concedía el Ayuntamiento y a los que se sumaban, además, otros 2.600 euros de su concurrencia a los Servicios Sociales. Casi 13.000 euros de los que Geara ya no dispone y que, comentaba la coordinadora de la asociación, no saben si van a llegar a recibir.

De hecho, según Martín nadie del Ayuntamiento le ha asegurado si la reducción en las ayudas de los Servicios Sociales del 66 por ciento anunciada por el Consistorio será finalmente fectiva. Lo que sí sabe es que a ella, como coordinadora, se le ha confirmado que no se va a firmar el convenio por el que recibían los 10.000 euros.

«Pero ojalá cambie esta situación», decía con poca esperanza la coordinadora de Geara, que aprovechaba para hacer «un llamamiento» a los responsables municipales para que recapaciten en este sentido.

Ahora, Geara atraviesa dificultades para, por ejemplo, pagar el alquiler de su sede, propiedad de la comunidad de vecinos en la que se encuentra.

Pero serán más las que vayan apareciendo si no reciben la ayuda municipal.

perfil del usuario. En la actualidad, Geara atiende semanalmente a 134 personas en sus distintos grupos de terapia, acogida y seguimiento.

Se trata de enfermos alcohólicos tanto de Ávila como de la provincia.De hecho, según explicaba Martín, más del 35 por ciento de sus usuarios llegan desde distintos pueblos de Ávila.De ahí que lleven ya un tiempo trabajando en las cabeceras de comarca para poder ayudar también a estas personas.

¿Y cuál es el perfil del usuario de Geara?, preguntamos a la coordinadora de la entidad. Personas de una media de edad cada vez más baja (ahora está entre 38 y 40 años) y cada vez más mujeres.

Hablaba Martín de cómo acuden cada vez con más frecuencia chicos jóvenes con problemas de consumo de alcohol. Chicos y chicas que se dan cuenta de que su consumo de alcohol no está bajo control y que dan el paso de pedir ayuda. Y que lo hacen, además, antes de que el consumo se cronifique. «Hay que desterrar la idea de que para ser enfermo alcohólico hay que beber a diario», advierte Martín del consumo que, en muchas ocasiones hacen los jóvenes. Aquellas personas que beben perdiendo el control de lo que ingieren padecen la enfermedad. Aunque sea una o dos veces por semana, como ocurre en muchos casos con los adolescentes y los jóvenes.

«Hay que elogiar el trabajo encomiable que desarrolla Geara todos los días, en materia de prevención y reinserción», apuntaba por su parte CarlosGarcía, presidente de la Diputación Provincial tras la firma del convenio, que criticaba a aquellas «administraciones que recortan» las ayudas a este itpo de asociaciones. «Porque los recortes los sufren las personas», lamentaba el presidente de la institución provincial. «Esta Diputación tiene claro que cada euro de su presupuesto va destinado a las personas», defendía la labor de la institción en presencia del presidente de Geara, Miguel Martín, y de la vicepresidenta y diputada responsable del área de Servicios Sociales, Beatriz Díaz Morueco.