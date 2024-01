No es la primera vez desde que estalló el conflicto entre Israel y Palestina que en Ávila se convoca una manifestación en apoyo del pueblo palestino y en contra de su «genocidio». Promovida desde el círculo de Podemos y capitaneada por sus representantes este sábado convocaron a unas 150 personas entre las que había también representantes de CCOO, UGT, PSOE e IU, no en vano se adhirieron a la causa convocada y como ellos también de Izquierda Republicana, la Plataforma Tiétar y la Vera por Palestina; la Asociación Cultural DEMOS; la Asociación Cultural de Artistas Alternativos de Ávila y la Asociación de Mujeres AVIVIG. Todos ellos partieron de la céntrica plaza del Mercado Chico con pancartas en las que se podía leer :«Por una Gaza libre, no al genocidio del pueblo palestino». Y es que voz en grito expresaban su opinión al respecto de lo que allí está ocurriendo porque tienen claro que «No es una guerra, es un genocidio». Con ello y al grito también de «libre Palestina y Jerusalén» fueron andando camino hasta llegar a meta, que no era otra que el paseo de San Roque y junto a la escultura de los Derechos Humanos, donde se leyó un comunicado en el que mostraron su apoyo a la población de la franja de Gaza y para «denunciar los crímenes de guerra que Benjamín Netanyahu está llevando a cabo contra la población civil». Es su manera de expresar la «más profunda repulsa» al genocidio que «está perpetrando el gobierno israelí, (afirman) en connivencia con los EEUU, y con el silencio cómplice y necesario de los mandatarios de Europa, pero no de su población».

En el citado manifiesto los primeros párrafos recogían que «en una guerra la primera víctima es la verdad» y ponían en el punto de mira a los medios que «quieren hacer creer que hay una guerra entre Israel y Hamás», algo que consideran falso porque «una guerra es un conflicto bélico entre dos naciones, cada una con su ejército, pero Palestina no lo tiene», afirman «en cambio Israel, sí , pues además de tener a toda su población civil militarizada, cuenta con miles de bombas y cientos de tanques que EEUU les suministra desde el minuto 1 del ataque a Gaza. Y por si fuera poco, Europa, la vieja Europa corre a socorrer a Israel con más armamento militar, mandos estratégicos y cuadros militares sin atreverse a condenar el regimen genocida de Netanyahu». En el texto que leyeron quisieron además hacer mención especial a la mujer, «las primeras víctimas en cualquier guerra pues en su huida siempre quedan atrás». Son «objetivo como botín de guerra cuando el enemigo entra arrasando (...) violadas, apaleadas, asesinadas o vendidas».