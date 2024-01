Arturo Aguilar, un Deportista de Alto Nivel... y pocas ayudas

No es fácil alcanzar la declaración como Deportista de Alto Nivel, el máximo reconocimiento deportivo en España. No sólo requiere de mucho trabajo y esfuerzo, sino de éxitos y resultados. Que se lo pregunten al Arturo Aguilar. El piragüista arenense ya contaba con el reconocimiento como Deportista de Alto Rendimiento, pero el Ministerio de Educación, Formaciónprofesional y Deportes le concedía recientemente el máximo nivel, la condición de DAN. «Era uno de los objetivos que perseguía junto a los resultados deportivos» comenta.Y es que el joven de Arenas de SanPedro puso todo de su parte para conseguirlo. Entre otros éxitos, en 2023 lograba la medalla de plata en el Campeonato de Europa celebrado en Croacia, en la categoría K2 Juvenil en K2, o el bronce en el Campeonato delMundo de Maratón celebrado en Dinamarca. Él ha puesto de su parte para llegar hasta donde ha llegado. Y lo seguirá haciendo, pero ahora falta que otros ponga desde la suya, porque Arturo Aguilar es un Deportista de Alto Nivel pero de bajo respaldo. Vive en un 'limbo' burocrático que le deja fuera de todas las subvenciones. «Tengo la suerte de que mis padres me han podido ayudar, pero supongo que habrá otros deportistas en mi situación que no tengan esa suerte».

La situación de Arturo Aguilar, y que su propio club –ClubTalavera Talak– se ha encargado de denunciar en alguna ocasión, es sencilla de explicar pero de momento le está siendo complicada de resolver. «Me quedo fuera de las subvenciones de Castilla y León porque compito por Castilla - La Mancha –a la que representa a través de su club, el talaverano Talak– y me quedo fuera de las subvenciones de Castilla - La Mancha porque estoy empadronado en Castilla y León». Sólo la Diputación de Ávila y la marca Ávila Auténtica respaldan al prometedor piragüista, en tierra de 'nadie' por unos y por otros, por ese papeleo y burocracia que en muchas ocasiones se aleja de la realidad.

«Vivo en Arenas de SanPedro» pero si desarrolla su actividad deportiva en Talavera es, sencillamente, porque es la localidad más cercana en la que encontró la actividad deportiva que más le gusta, el piragüismo, un deporte que probó con apenas 11 años. «Empecé a entrenar y me terminé enganchando» ha comentado en otras ocasiones. Desde entonces se ha desplazado día sí y día también en un viaje de ida y vuelta de 70 kilómetros para entrenar con el Talak. Desplazamiento, material... Todo ello sufragado por su familia y con el único respaldo de la Diputación de Ávila y Ávila Auténtica, patrocinador del deportista. Gastos que ahora se han visto incrementados desde que se ha afincado en Aranjuez, donde se encuentra el Centro de Tecnificación de Piragüismo de Madrid. «Hay un mayor nivel para entrenar y más medios para poder mantener el progreso» señala quien no ha dejado de acudir a Arenas, donde reside su familia, y a Talavera, donde tiene su club.

Aunque abulense y castellano y leonés, las ayudas de esta comunidad se le cierran por competir tanto por el club talaverano como por defender los colores de la Selección de Castilla La Mancha.Lo curioso es que desde Castilla - La Mancha, cuyos colores defiende, también le niegan el apoyo por su empadronamiento en Arenas de SanPedro. «A la hora de las subvenciones me quedo fuera de todas».

Hasta la fecha todos los intentos por resolver este 'limbo' en el que se encuentra han caído en saco roto ante aquellas administraciones que se agarran al papel para huir de los verdaderos problemas de la realidad. «Es un poco injusto.Una situación como la mía debería estar contemplada de alguna manera. Entiendo que habrá más gente en mi situación y necesitaría alguna ayuda». Que nadie se engañe, el respaldo económico es importante para un deportista. «Yo tengo la suerte de tener a mis padres pero habrá gente que no haya podido conseguir ciertos resultados porque no tengan quién le ayude».

Conseguir esta declaración –DAN– era un objetivo para Arturo junto a los resultados deportivos por lo que supone a nivel académico. «Para los deportistas supone una ayuda importante ante todo el tiempo que pasamos entrenando y compitiendo».Y es que llegado el momento de la EBAUy el acceso a la universidad, permite entrar a través de las plazas 'reservadas' para los deportistas con condición de Alto Nivel y Alto Rendimiento, por este orden de preferencia. Le gustaría estudiar CAFyD, Educación Física y esta declaración será un respaldo a sus objetivos académicos.

Lo académico toma importancia en un 2024 en el que ya está entrenando duro, «acumulando entrenamientos». El objetivo más próximo será en dos meses el Campeonato de España de Invierno de 5.000 metros. A largo plazo «volver a competir a nivel internacional y cerrar mi etapa como juvenil».Este año, juvenil de segundo año, pone la mirada en el Campeonato de Europa y del Mundo de Sprint y de Maratón.