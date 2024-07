El PSOE tilda de escaso el programa de fiestas de verano

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila ha calificado de «limitada, escasa y continuista» la programación de las Fiestas de Verano de este año, que mantiene, a su juicio, la directriz de los últimos años de gobiernos de Por Ávila, enfocada exclusivamente a un segmento de la población abulense, frente a una oferta de ocio que englobe a un mayor número de vecinos y turistas que disfrutan de la ciudad en esta época estival.

La portavoz del grupo socialista, Eva Arias, ha afirmado que «Por Ávila tiene actitudes caciquiles al no sentarse a escuchar al tejido asociativo (asociaciones vecinales y de peñistas) ni al sector hostelero y comercial para diseñar una programación de Fiestas de Verano acorde a lo que se espera de Ávila con actividades y conciertos de mayor calidad en la que favorecer la participación ciudadana y de turistas. Y, es que, nuestro tejido socioeconómico es quién conoce, en primera instancia, la realidad de la ciudad».

Arias ha criticado que «el Sr. Sánchez Cabrera repita el mismo discurso de falta o reducción del presupuesto en los últimos años, porque él es el único responsable de esta situación al no prestar atención a las necesidades actuales de Ávila y los abulenses. Al mismo tiempo, no debe echar balones fuera ni lanzar mensajes de culpabilidad a los grupos políticos de la oposición puesto que el equipo de gobierno no toma decisiones acertadas en esta materia».

«Es hora de que el equipo de gobierno de Por Ávila trabaje, reflexione y asuma su responsabilidad para que no repita los mismos errores todos los años. La reducción del presupuesto es una realidad desde que está al frente del Ayuntamiento de Ávila, pero no todo es un presupuesto sonoro porque se pueden encontrar otras fuentes de financiación con las que organizar unas Fiestas de Verano referentes para nuestra provincia y en el conjunto de la Comunidad y territorio nacional».

Por su parte, la concejala del área de Cultura y Fiestas, Julia Jiménez, ha considerado que Por Ávila debe salir de su zona de confort con programaciones obsoletas y anticuadas para nuestras fiestas -verano o la Santa-, tiene que tener altura de miras y tomar ejemplo de otras ciudades castellanas y leonesas que han trabajado la percepción social y dar un nuevo rumbo a sus festividades.

Para Jiménez, «el equipo del Sr. Sánchez Cabrera tiene que desechar las políticas continuistas y conservadoras para dar un giro de 180 grados con visión de futuro. Estamos en un momento donde la ciudadanía se mueve por el territorio nacional con el objetivo de disfrutar de propuestas atractivas y novedosas basadas en la promoción gastronómica, musical y turística. Ávila podría ser ese referente, si Por Ávila trabaja duro con anticipación y gestiona los recursos públicos hacía ese objetivo".

Finalmente, desde el PSOE municipal han valorado positivamente el entendimiento entre todas las formaciones políticas del Consistorio para el ajuste de los horarios de las Fiestas de Verano 2024 con el objeto de favorecer la conciliación entre el disfrute y el descanso de los vecinos.