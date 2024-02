Mucho más que judías a pie de plaza

LAS judías con Indicación Geográfica Protegida (IGP) de El Barco de Ávila son sinónimo de calidad, la gran referencia de la gastronomía de la comarca y también uno de los productos que no pueden faltar en los comercios del municipio barcense. Alimentación y Legumbres Coronado es la tienda más antigua de El Barco de Ávila y desde 1902 da servicio a vecinos y visitantes en los soportales de la plaza de España, centro neurálgico de la localidad. Allí encontramos a Juan Carlos Coronado, la tercera generación de comerciantes al frente de un negocio que sigue teniendo en las legumbres su 'leiv motiv', con especial atención a las famosas judías, aunque en sus estanterías muestra y vende mucho más.

Vinos, licores, quesos, embutidos, chocolate, pan, huevos.... Alimentación y Legumbres Coronado es una de esas tiendas de toda la vida que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Su existencia no pasa desapercibida, no en vano flanquear su puerta junto a sacos de judías, garbanzos, lentejas y coloridas especias supone retroceder décadas atrás, cuando los ultramarinos dominaban el paisaje urbano de pueblos y ciudades y donde la atención presencial y el asesoramiento marcaban la diferencia.

Lea el reportaje completo en la edición impresa