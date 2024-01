Un incendio en una casa de Gavilanes apagado gracias a vecinos

Un incendio en una vivienda de Gavilanes registrado en la noche del lunes se quedó finalmente solo en un gran susto gracias a la colaboración de los vecinos del pueblo. Y es que pese a que el pasado 22 de diciembre, la Diputación Provincial de Ávila dotó a este municipio del Valle del Tiétar con un camión de incendios, éste "no se pudo utilizar por varios motivos", según denuncian desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, pues "no tenía agua y cuando fueron a arrancarlo, estaba sin batería porque se había descargado al estar en la calle aparcado ya que no entra por la puerta de la nave recientemente cambiada para ello".

Explican los ediles del PSOE que se fue a por la autobomba, pero "también estaba sin agua, no sabemos si por irresponsabilidad o por dejadez, pero ha pasado un mes y estamos así".

Donde se produjo el incendio, según apuntan los concejales socialistas, "son casas viejas con tejados de madera y si no llega a ser por los vecinos del pueblo hubiera sido una tragedia, ya que como es normal, por la distancia que hay desde Ávila y San Martín de Valdeiglesias, los bomberos tardaron una hora y media en llegar".

Además de los camiones de bomberos tanto de Ávila como de San Martín de Valdeiglesias, también tuvieron que intervenir para sofocar las llamas los Bomberos Voluntarios de La Adrada y Sotillo de la Adrada, mientras que "el camión de Gavilanes no pudo ni moverse", afirman desde el Grupo Municipal Socialista, quienes se preguntan "si el camión de incendios está solo para hacerse la foto o va a cumplir con su finalidad, apagar incendios".