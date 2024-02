El PP critica la “desidia” de XAV ante las ruinas de Las Vacas

El Grupo Municipal del Partido Popular acusó este martes de "desidia", "falta de trabajo" y "falta de transparencia" al equipo de gobierno de Por Ávila, "y en particular al teniente de alcalde de Urbanismo", después de que en los últimos seis meses se haya derrumbado dos edificios en el barrio de Las Vacas, el último de ellos en la madrugada del pasado domingo.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ávila, Jorge Pato, en rueda de prensa ofrecida junto a ese último edificio, cuya demolición comenzó este martes, recordó que en el mes de septiembre, apenas unas horas antes de que se cayese el primero de estos inmuebles, "transcurrió una procesión justo por su puerta, y podría haber ocasionado una auténtica desgracia". Ahora, precisó Pato, "tampoco hubo que lamentar por suerte víctimas personales, pero sí que dañó un vehículo". Ante esta situación, Pato recordó que el teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Corbacho, el pasado mes de septiembre se comprometió a elaborar un informe sobre los edificios en ruinas en este barrio, y transcurridos estos meses aseguró que aún no se les ha entregado a los grupos de la oposición ese informe, tras haberlo solicitado en las comisiones informativas de diciembre, enero y febrero.

Pato también recordó que desde la Asociación de Vecinos de Las Vacas les han hecho llegar "su preocupación por esta situación, y pusimos en conocimiento del equipo de gobierno las ubicaciones que se nos habían facilitado por parte de la asociación de los edificios que tenían ese peligro inminente de ruina", una decena, entre los que se encontraban los dos que se han derrumbado.

El portavoz del PP aprovechó la ocasión para "tender la mano" al equipo de gobierno y ofrecerle una propuesta que llevaban en su programa electoral, para impulsar un plan de rehabilitación destinado a "eliminar todos estos edificios ruinosos de todos los barrios de nuestra ciudad para mejorar su imagen, todo ello desde una colaboración público-privada".

Así, insistió Pato en que "creemos que es necesario que el equipo de Por Ávila, sus once concejales, se pongan ya a trabajar, y que sigan en la estela de trabajo y de concienciación que está haciendo el Partido Popular respecto a estos temas". Y apuntó que "hay que hablar con la sociedad y dar soluciones. Lo que no se puede hacer es solamente recabar información y no hacer nada, que es lo que han venido haciendo a lo largo del pasado mandato y del presente".

Al mismo tiempo, reclamó al teniente de alcalde de Urbanismo que "de forme inmediata se facilite a los grupos de la oposición ese informe, que se tenía que haber redactado en octubre y con límite en el mes de diciembre se tenía que haber remitido a los grupos de la oposición, para que lo haga a la mayor brevedad". Y puntualizó que "si no se hace ese remisión de la documentación lo antes posible será que algo ocultan". A su vez, recalcó que "no tenemos constancia ni de que se haya elaborado ni de que no se haya elaborado", y reclamó que se ajusten a los plazos marcados por el reglamento para responder a las preguntas y para la elaboración de informes.