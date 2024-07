El Real Ávila ya tiene fecha para volver al trabajo.Será el lunes 22 de julio cuando el nuevo proyecto 2024-2025 se ponga en marcha oficialmente con el inicio de la pretemporada en un primer entrenamiento abierto al público con el que se dará el pistoletazo de salida a la temporada de debut en Segunda RFEF del equipo encarnado. Por delante serán seis semanas de trabajo y un número aún indefinido de encuentros de preparación –desde el club no quieren desvelarlo hasta los próximos días– con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al último sábado de agosto (31) y primer domingo de septiembre (1) cuando está fijado el comienzo de la temporada.

En estos momentos Miguel de la Fuente, que estrenará cuerpo técnico, cuenta ya con jugadores como Álvaro de Pablo y Antonio Celada 'Ñete' en portería; como defensas los conocidos Fer Díaz, Doumbia, Carlos Pascual y Alpha; en el centro del campo los renovados Dani Tena y Álex Moreno junto al fichaje de Vitolo; en ataque –delanteros y extremos– los renovados Alberto Martín, Jorge Campos, Babu y Tóper y los fichajes de PedroMéndez,AdriánCarrión y Ayoub. En estos momentos 16 jugadores y dos nombres perfectamente conocidos –delantero y centrocampista– en el disparadero de la rumorología como los siguientes en caer en un equipo que aún debe terminar de completarse y sumar jugadores de garantía para esta Segunda RFEF.

Hay fecha de inicio de pretemporada pero no hoja de ruta en esta preparación. No desvela el club el calendario de amistosos aunque ya se conocen dos de ellos desde otras manos. Apenas unos días después de haber iniciado la pretemporada, el Real Ávila se medirá el sábado, 27 de julio, en el Adolfo Suárez al Unionistas, según informan desde Salamanca24horas.com. Y aunque no habrá 'clásico' en Segunda RFEF tras el ascenso de la Segoviana a Primera RFEF, sí habrá duelo con los segovianos este verano. Según apunta El Adelantado de Segovia, el miércoles 31 de julio en el Adolfo Suárez se medirían el Real Ávila y la Gimnástica Segoviana. Dos rivales interesantes y de nivel que ya se apuntan desde diversos medios pero que deberá terminar por confirmar el club encarnado.