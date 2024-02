Le Midi baja la persiana física

Cristalerías de algunas de las fábricas de vidrio más antiguas de Francia, con piezas artesanas y sopladas; papeles pintados a mano, vajillas de cerámica realizadas de forma artesanal o jabón de Marsella auténtico son solo algunos de los artículos que durante los últimos años han ocupado las vitrinas y estanterías de la tienda que José Ramón Gago abrió en 2018 en la calle Don Gerónimo de la capital abulense. Una tienda de decoración muy especial con artículos exclusivos y seleccionados por toda Europa a la que este empresario con raíces abulenses y su mujer Mónika pusieron de nombre Le Midi, término francés que significa mediodía y que escogieron porque buena parte de los artículos seleccionados para la tienda se elegían en el sur de Francia. Pronto este pequeño espacio de decoración comenzó a llamar la atención de abulenses y de turistas que encontraron en esta tienda un lugar perfecto para adquirir artículos de decoración, menaje de hogar y regalos muy especiales y diferentes.

Sin embargo, casi seis años después de abrir, Le Midi ha cerrado sus puertas físicas para trasladarse a la red, donde José Ramón y Mónika van a apostar por el negocio on line con la misma atención personalizada y la selección cuidada de artículos que hasta ahora ha caracterizado a una tienda que cuando abrió sus puertas lo hizo incluso «con idea de expandirse a otros lugares de Castilla y León», lo que no ha podido ser entre otras cosas por la crisis provocada por el covid y también por los «gastos que el pequeño comercio» ha de asumir para funcionar.

«A lo largo de estos años, y con todas las circunstancias y vicisitudes acontecidas, nos hemos mantenido, pero llegado este momento tenemos que poner fin al proyecto en lo que respecta a la permanencia de nuestra tienda física», explica Gago que de estos años sin embargo se queda con lo bueno y en este caso con la acogida y valoración positiva de sus clientes. «En nuestro libro de firmas muchos eran los que ponían que Le Midi era la tienda más bonita de Ávila», apunta con orgullo este autónomo que ahora levantará la persiana de su tienda de forma on line.

Para esos clientes que han confiado en Le Midi durante estos años a la hora de adquirir artículos de decoración o de hogar o incluso de hacer regalos, solo tiene José Ramón palabras de agradecimiento «profundo y emocionado» por la acogida de un proyecto que, siente y así se lo han trasladado durante estos casi seis años sus clientes, ha sido «considerado, valorado y apreciado» por un público al que ahora emplaza a la web donde en próximas fechas Le Midi estará también en funcionamiento.

«alquiler alto» Este paso, el de la tienda física a la web, lo da Gago animado por la experiencia previa y teniendo en cuenta que a través del perfil de Instagram de su tienda no eran pocos los clientes, incluso de fuera de nuestra ciudad, que se ponían en contacto con él para adquirir diferentes objetos y artículos. «Es un negocio pequeño, el precio del alquiler es alto y los gastos de tener una tienda abierta son muchos», reconoce este comerciante que en ese balance realizado a los cinco años desde que abrió su tienda entiende que es hora de dedicarse en exclusiva a la venta on line. «No nos vamos, solo físicamente», apuntilla al hablar de ese cierre de este comercio atemporal y de decoración clásica que ha gustado mucho tanto a abulenses como a turistas y que este sábado bajó definitivamente la verja de su tienda física a la espera de levantarla en el comercio on line.