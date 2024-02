Un hotel de lujo donde los muebles están en venta

En Candeleda hay un rincón donde uno se siente como en la Provenza francesa. Se trata de la Casa de los Tomillares, un hotel rural de lujo que hace una década proyectó la decoradora y anticuaria C?arolina Sánchez Vadillo en una finca familiar, en un primer momento como vivienda particular pero que terminó convertido en un hotel boutique de estilo afrancesado. «Me pareció muy romántico hacer un hotel», recuerda la propietaria de esta casa rural cómo cambió de idea y cómo lo que iba a ser una casa familiar terminó siendo un alojamiento hotelero de lujo que destaca por su decoración de estilo provenzal que, además, está toda a la venta. Y es que una de las muchas singularidades de la Casa de Los Tomillares es que este hotel de 800 metros cuadrados ubicado en una finca de 25 hectáreas está concebido también como un showroom donde todo se vende. Y se vende, como reconoce Carolina, que apunta además que no solo muchos de sus clientes terminan adquiriendo los muebles, muchos de ellos antiguos, u objetos de decoración que ocupan las distintas estancias de esta casa sino también contratando sus servicios como decoradora. No en vano, uno de los objetivos de este proyecto era recrear un lugar especial donde en cierta forma trasladar la tienda de decoración y antigüedades que los propietarios tenían en Madrid.

Es más, la decoración de este hotel rural es tan cuidada y especial que la Casa de los Tomillares ha aparecido en las revistas de decoración de más tirada de nuestro país y en cabeceras como El Mueble, Casa y Campo, Vogue, Hola o Elle. Pero la Casa de los Tomillares no solo es un hotel de revista sino que también son muchas las marcas que eligen este lugar para sus presentaciones o campañas publicitarias. Scotta, Volvo o Aristocrazy son algunas de las marcas, apunta la propietaria de esta casa rural de estilo afrancesado, que en los últimos tiempos ha elegido este exclusivo rincón del Tiétar abulense.

«La hicimos nueva queriendo que pareciera antigua», explica Carolina al hablar de la estética de esta casa rural que recuerda a las casas de campo de toda la vida y que da la impresión de ser una casa antigua reformada pero con todo el confort de una construcción moderna.

Un hotel de lujo donde los muebles están en venta - Foto: FERNANDOBEDONCon vistas al pico Almanzor y muy cerca del pantano, la Casa de los Tomillares es un verdadero remanso de paz no solo gracias a su cuidada decoración sino a los espacios exteriores entre los que destaca una zona ajardinada de una hectárea y una piscina abierta en temporada estival.

La Casa de los Tomillares cuenta con ocho habitaciones, todas con vistas al jardín y decoradas de forma diferente, y se puede reservar desde 200 euros por noche, con reserva mínimas de dos noches, como apunta su propietaria que señala que aunque vienen clientes de todas partes de España y también de fuera de nuestro país son los «madrileños» los principales huéspedes de este exclusivo hotel que también cuenta con un pequeño restaurante.

«Es un hotel para la gente a la que no le gustan los hoteles», apunta su propietaria al hablar de esta casa rural de revista que ofrece un servicio cálido y personalizado para que la estancia sea inolvidable.