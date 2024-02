La mitad de los municipios tienen menos de 5 parados o ninguno

Si la pandemia impulsó el aumento del paro en el año 2020 (16%) y en 2021 se inició una recuperación (-23%) que continuó en el 2022, aunque de forma más moderada (-4,6%), en 2023 la tendencia a la baja del desempleo se mantuvo e incluso se volvió a acelerar algo en Ávila, hasta el -6,8%, al registrarse 658 parados menos en el conjunto de la provincia a lo largo del año. Esta caída global se dejó notar en muchas localidades abulenses, aunque lógicamente no en todas, de manera que la evolución del desempleo volvió a ser desigual en el mapa provincial. Los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por localidades reflejan que algo más de la mitad de las poblaciones abulenses tienen o menos de cinco parados o ninguno. Además, si comparamos los datos de demandantes de empleo del cierre de 2023 con los de un año atrás vemos que en casi cuatro de cada diez localidades bajó el paro el año pasado, en 87 si hablamos de números absolutos, mientras que las cifras del desempleo empeoraron en 56 municipios, el 22,6% de los 248 totales. En los restantes 105 municipios la evolución de la demanda de empleo se mantuvo estable y se registraron cifras similares a las de finales de 2022. Aquí tenemos que aclarar que para un centenar de municipios no se facilita la cifra exacta de parados sino que ésta es inferior a cinco desempleados, y muchos de ellos han mantenido ese mismo intervalo que tenían al cierre de 2022 en 2023.

De esta manera podemos decir que el paro bajó o se mantuvo estable el año pasado en casi el 80% de los municipios abulenses, de manera que se redujo en el 35% y se mantuvo en niveles similares en el 42% del total. En un centenar de municipios, la práctica totalidad de pequeño tamaño, hay menos de cinco desempleados, mientras que otras 27 poblaciones dijeron adiós al 2023 sin ningún parado inscrito como tal. Todo esto se suma a la idea de que el 2023, aunque con excepciones, no fue un mal año para el empleo en la provincia, pese a que el segundo tramo del ejercicio fuera más negativo, como por otra parte viene siendo habitual en Ávila. La provincia, de hecho, logró mantenerse por debajo de la barrera de los 9.000 desempleados al cierre del año, algo que no sucedía desde el 2007, antes del inicio de la anterior crisis económica.

En clave municipal, si ponemos la mirada en los principales municipios de la provincia también vemos que la evolución del paro en 2023 ha sido heterogénea. Si el paro había subido en 2020 en los veinte municipos abulenses con más población y al año siguiente fue al revés (bajó en todos), en 2022 y en 2023 hubo de todo, en función de la idiosincrasia de cada población. En concreto, el año pasado subió el paro en 12 de los 20 municipios con más población, mientras que el desempleo bajó en 7 y en uno se mantuvo igual. Aquí hay que decir, eso sí, que varias de las subidas se produjeron por la mínima, siendo varias de menos de cinco parados.

