Ser abuelo, reconoce la psicóloga del área municipal de Servicios Sociales Ana Belén Sánchez, aporta a los mayores muchos beneficios pero también en ocasiones puede generar sentimientos negativos. Todo depende, dice esta experta en personas mayores, del tiempo destinado al cuidado de los pequeños, de la edad de la abuela o el abuelo y, sobre todo de su proyecto vital. «A veces les exigimos que cuiden de los nietos a unas edades en las que ya por vitalidad o por su estado de salud no pueden hacerlo o simplemente no tienen ganas de hacerlo», reconoce esta psicóloga que apunta que hay que tener en cuenta la voluntad de los mayores.

«Si en tu proyecto de vida te resulta interesante y beneficioso el cuidar y das ese valor a la familia y a los nietos, perfecto, pero hay otras personas mayores que no quieren o que no les gusta y para quienes el cuidado de los nietos resulta una sobrecarga», explica la psicóloga que señala que en el caso de aquellos abuelos y abuelas cuyo proyecto de vida encuentra cuidar de sus nietos los beneficios son muchos ya que ese contacto intergeneracional «mejora la vitalidad de los abuelos, su autoestima por cuanto les hace sentirse más útiles y combate la soledad», entre otros efectos positivos.

También para los nietos ese contacto con los abuelos tiene muchos beneficios ya que de esa relación con las personas mayores pueden extraer «experiencia y sabiduría, cariño, cuidado incondicional y valores como el respeto». Igualmente esa relación con personas más mayores permite que los niños descubran «otras aficiones o incluso las tradiciones».

Eso sí, esa relación entre abuelos y nietos y sobre todo cuando los primeros tienen parte de responsabilidad en el cuidado de los segundos obliga, como reconoce Sánchez, a «que los hijos tomemos conciencia de qué nivel de salud tienen nuestros padres para poder cuidar, del tiempo que dedican a ello y, por supuesto de si desean asumir o no esa responsabilidad». Y es que, apunta la psicóloga, hay abuelos que dedican «jornadas completas de trabajo» a cuidar de sus nietos, llegando incluso a pasar más tiempo con ellos que sus propios padres. «Hay abuelos que tienen una sobrecarga tremenda, tanto que no tienen tiempo de hacer cosas que a ellos sí les gustaría hacer» lo que en no pocas ocasiones, reconoce, deriva en ansiedad o depresión. «Mantener relaciones con sus nietos es muy positivo siempre que eso no suponga darse por completo a ello», apunta esta psicóloga que con los mayores trabaja «mucho el que sepan poner límites y decir no, pero les cuesta muchísimo, porque es una generac