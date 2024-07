Los abuelos son un referente en las familias, por eso se merecen también tener su día. Desde 1998, y a propuesta de la ONG Mensajeros de la Paz, en varios países, incluido España, su día es hoy, 26 de julio, festividad de Santa Ana y San Joaquín, abuelos de Jesús y padres de la Virgen María. Esta jornada sirve para poner en valor la labor que realizan los abuelos y los imprescindibles consejos que dada su experiencia pueden brindar a sus nietos.

Experiencia como abuela, y en la vida, tiene Lola García, vecina de Ávila de 88 años que tiene cuatro nietos y dos biznietos de los que, confiesa, ha disfrutado y sigue disfrutando «mucho». Y es que el hecho de que todos ellos vivan en Ávila, reconoce, ha favorecido que ella haya tenido mucho contacto con los hijos de sus hijos. «Los he cuidado a casi todos en algún momento», reconoce esta profesora de Matemáticas y Física y Química ya jubilada a la que le encantaba ir al colegio a recoger a los nietos más mayores, hoy ya treintañeros, cuando éstos eran pequeños. Ahora, explica, ya no va al colegio pero sigue muy pendiente de los estudios de los más pequeños. Especialmente, cuenta, de los de Sergio, de trece años, y que durante todo el curso pasado ha estado yendo a casa de su abuela por las tardes para estudiar y hacer los deberes. «Empezó mal el curso y le he ayudado con Matemáticas, porque ya empezaba con ecuaciones, y al final ha acabado bien», dice orgullosa esta abuela al hablar de ese nieto que «a todo el mundo le dice que ha aprobado gracias a su abuela». «Tenemos mucha confianza», reconoce esta abuela al hablar de la relación que tiene no solo con Sergio, que es «muy cariñoso y me llama todos los días», sino con Nerea, Mario y Daniel, sus otros nietos y de los que también está muy orgullosa. «Cuando eres abuela tienes menos preocupaciones y se disfruta más de ellos», asegura esta súper abuela que entiende que la vida ahora «no es como antes» y que eso implica que a los hijos y a los nietos hay que darles «confianza pero también libertad».

Y aunque apunta que en otra época, cuando era más joven, sí echó una mano a sus hijos en el cuidado de sus nietos reconoce que para los abuelos hay cosas que suponen no solo un esfuerzo sino una gran responsabilidad. «Yo estoy muy bien de cabeza pero no tengo la agilidad física de antes», pone como ejemplo Lola de por qué ahora ella no se podrían ocupar del cuidado de sus biznietos como sabe hacen otras personas de su edad. «A veces los hijos no tienen donde dejar a los niños y no se dan cuenta de que los abuelos son personas mayores y que eso les cuesta», reflexiona Lola sobre una realidad que ella no ha vivido pero que sabe sí forma parte del día a día de otras personas mayores.

«Tienes menos preocupaciones y se disfruta más de ellos» - Foto: CÉSAR MANSOdisfrutar de los niños de forma diferente. Teresa Alameda también es abuela:de cuatro nietos y de un quinto que viene en camino. «Vivimos en Ávila y ellos viven en Madrid», apunta al hablar de Elia (13 años), Clara (9), Ana (4) y Nicolás (2), sus cuatro nietos, a los que suele ver los fines de semana y también en vacaciones. También ahora, en verano, cuando las más mayores pasan temporadas con ella y su marido en Gallegos de Altamiros, donde el matrimonio tiene una casa. «Estamos muy contentos de compartir las vacaciones con ellos», reconoce esta abuela que no omite que eso también implica «mucha tarea y muchas comidas, cenas y lavadoras». Y es que, prosigue, la edad se nota y cuidar niños ahora «cansa más» que cuando ella tuvo a sus hijos. «Con Nicolás, el pequeño, lo noto mucho», afirma antes de apuntar que la edad también permite que se disfrute más de esa relación con los niños. Pone el ejemplo de su marido, que cuando sus hijos eran pequeños «apenas los veía porque estaba siempre trabajando» y que ahora está «volcado» con sus nietos. «Le quieren más al abuelo casi que a mí», afirma con una sonrisa esta abuela que hoy también celebra su día.