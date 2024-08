El PP critica la imagen turística de Ávila "llena de obras"

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila se pregunta si la imagen que se quiere ofrecer al turista este verano es la de una ciudad con diferentes obras, entre ellas la del carril bici de la zona norte que ofrece una vista del principal monumento, la Muralla, «rodeado de vallas», o la plaza de Italia en pleno centro. Su portavoz, Jorge Pato, entiende que la Concejalía de Obras, con Javier Ajates al frente, «parece que ha pensado que esa es la mejor imagen que podemos ofrecer y tal vez han pensado que la mejor manera de servir a los turistas es que se sientan como los propios abulenses, acosados por las obras»

«Tal vez el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, es un visionario político y lo que pretende es llegar al final de este mandato sin ningún trabajo en la ciudad, ya que el verdadero caos se sembró al final del último mandato», señaló el concejal popular, para quien «en Por Ávila están mostrando su verdadera incapacidad para manejar y trabajar, a pesar de que al alcalde siempre se le llena la boca diciendo que XAV no tiene ideología y sólo se dedica a gestionar, pues los hechos hablan por sí solos y queda claro que no sabe cómo gestionar».

En ese sentido, Jorge Pato puso como ejemplo los trabajos en la plaza de Italia y su entorno que, «de acuerdo con el plan de obras que se nos entregó en la Comisión de Urbanismo, tenían que haber concluido el 12 de agosto, e incluso si se hubieran completado en esa fecha no se cumplirían los plazos que se recogían en el pliego de prescripciones para la ejecución de estas obras». El contrato se formalizó el 17 de abril de 2023 y, según expuso Pato, «las obras tendrían que haber comenzado el 18 de mayo de ese año, pero no comenzaron hasta el 16 de agosto». Desde el PP han reiterado en la Comisión de Urbanismo su preocupación por el incumplimiento de los plazos de ejecución, pero «la respuesta de la presidencia de la Comisión, que ostenta Juan Carlos Corbacho, ha sido no escucharnos», indicó el edil, quien recordó que «el incumplimiento de los plazos, más allá de la omisión de los deberes contractuales, tiene algunas consecuencias para los ciudadanos y las empresas, y en esta ciudad no podemos permitir el lujo del despido de empleados por no poder tener los ingresos económicos normales que tendrían si no tuvieran las obras».

Explicó Jorge Pato que el PP planteó en el Ayuntamiento crear una línea de ayudas para estas obras municipales que se extendieran en el tiempo y que afectaran a los negocios de pymes, con la intención de no dejar a nadie atrás, pero XAV y PSOE tiraron esa propuesta que habría ayudado a muchas empresas en estas circunstancias».

Tambíén se refirió el concejal del PP a las obras del carril bici de la zona norte que«acumulan 20 días de retraso en la presentación del proyecto por parte de la adjudicataria y esperamos que al menos se cumpla el periodo real de ejecución de las obras, algo que descubriremos a primeros de diciembre que es cuando termina el plazo».

Jorge Pato expresó su deseo de que el gobierno municipal «retome el curso político con ganas de trabajar», pues como dijo, «lo que no haremos es dejarles que se escuden detrás de la oposición para tratar de ocultar la vergüenza de su mala gestión y su total falta de planificación».

Con los venezolanos. Por otra parte, el portavoz del Grupo Municipal del PP anunció que su partido se unirá a la comunidad venezolana en Ávila, este sábado a las 20,00 horas, en la plaza de San Vicente, para reivindicar «la verdad y la soberanía del pueblo venezolano, así como la aceptación por parte del dictador Maduro del verdadero resultado de las elecciones celebradas, como se ha demostrado con las actas electorales a las que ha tenido acceso la comunidad internacional».

Jorge Pato invitó a todos los abulenses «que defienden la democracia» a unirse a la comunidad venezolana en Ávila, al tiempo que indicó que «seguramente el PSOE ya habrá dado instrucciones oportunas para que nadie participe y en el caso de Por Ávila todo dependerá de lo que determine su vicepresidente, Sánchez Cabrera, que será quien permita o no a sus afiliados asistir a esta convocatoria de los venezolanos en nuestra ciudad, como ya ocurrió hace meses cuando prohibió la asistencia a las concentraciones contra la amnistía a los golpistas catalanes».