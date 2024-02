Al Hotel 4Postes le cuesta arrancar

Se ha convertido en una peligrosa 'costumbre'. En las últimas jornadas no hay partido que no comience perdiendo el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar, obligado a remontar, a remar a la contra con lo que ello conlleva de desgaste físico y emocional, todo hay que decirlo. Porque la cabeza no funciona igual cuando el marcador te pone por detrás. Y los inicios de partidos esta pasando factura a un equipo al que, de un tiempo a esta parte, le cuesta entrar en el parqué. Una espiral que comenzó ante Mundioma Marín Ence Peixegalego –jornada 11ª – y que no ha hecho sino acrecentarse. Entonces fue una anécdota, pero visto con perspectiva, fue el inicio de una tendencia 'peligrosa'.

Aquel 19-22 en el primer cuarto ante Marín tuvo su prolongación con el 10-19 ante el Solgaleo Bosco Salesianos, el 19-15 ante el CalvoBasket Xiria, el 20-25 ante el Universidad de Oviedo, el 18-17 ante el Caja Rural de Zamora, el 17-30 ante el Estudiantes Lugo Río de Galicia o el 26-14 en el primer cuarto ante el CírculoGijónBaloncesto este fin de semana. En las últimas ocho jornadas, el equipo abulenses ha comenzado por detrás en el marcador en siete partidos. En el octavo en cuestión fue un 11-11 ante un Tartiere Auto GijónBaloncesto que acabaría ganando.La tendencia es más que evidente, como el esfuerzo al que se ve sometido el equipo para revertir el marcador.

Fue el mejor ejemplo lo ocurrido este fin de semana en el Pabellón Adolfo Suárez. Fue mejor el Hotel 4Postes Ávila Auténtica El Bulevar en los tres cuartos restantes. Dominó los parciales (12-16/14-18/16/18) ante un Círculo Gijón al que llegó a empatar (66-66) a falta de 40 segundos para el final.Pero la realidad es que el partido no se perdió por la última canasta (68-66) de Cluysen.El partido se perdió en el primer cuarto.