La lista de espera para sacarse el carné se agrava en verano

El verano ha dejado de ser la temporada alta que fue para las autoescuelas abulenses, que mas bien afrontan esta campaña estival desde la supervivencia. Prueba de ello es que la semana que hoy comienza se retomarán los exámenes después de diez días de parón coincidentes con las vacaciones de los examinadores. «Llegamos a un acuerdo con la Jefatura Provincial de Tráfico para que entre el 21 y el 31 de julio no hubiera exámenes, de manera que el resto del verano se pueda examinar de una forma más eficiente, estando presentes los dos examinadores, no merecía la pena estar 10 días trabajando para que solo examinara uno» precisamente porque eso limitaba demasiado la cifra de aspirantes que podían someterse a la prueba práctica, explica Óscar Jiménez Albarrán, presidente de la Asociación de Autoescuela de Ávila.

Estas vacaciones forzosas que se han tenido que tomar las autoescuelas en pleno verano son la consecuencia directa de dos circunstancias, para la primera de las cuales el sector lleva ya años reclamando soluciones que no acaban de llegar. Por un lado, la escasez de examinadores. «De una plantilla de cuatro y el coordinador de exámenes, los últimos meses solo hemos estado con dos examinadores y el coordinador» a raíz de dos jubilaciones, una de cuyas plazas acaba de ser ocupada. Si bien «seguirá faltando un examinador» de la plantilla asignada a la provincia de Ávila. El resultado es que las autoescuelas no pueden llevar al examen práctico del permiso de conducir al número de alumnos que quieren, sino al que se les asigna desde Tráfico. «Examinamos cada 15 días, pero cada autoescuela solo puede examinar a dos o tres personas, las que nos digan, y dos semanas después a otros dos y así sucesivamente, lo que supone una media de entre dos y tres meses de tardanza para poder examinarse del práctico desde que aprueban el teórico», lamenta. Según Jiménez Albarrán, este suma y sigue ha dado lugar a una lista de espera de unas mil personas, situación que viene dándose desde la pandemia y que no ha conseguido desatascarse, primero por la escasez de examinadores que acabamos de explicar, pero también por el volumen de alumnos que autoescuelas de la Comunidad de Madrid traen a examinarse a Ávila.

«Están en su derecho, aunque no tienen locales abiertos sí los tienen alquilados porque así les obliga la ley, pero son autoescuelas fantasma que nos perjudican porque eso les permite traer a examinarse aquí a sus alumnos y así se evitan los meses de espera que tienen que soportar en Madrid», apunta el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Ávila. Según su testimonio, ese volumen de alumnos madrileños desvirtúa las ratios en los que se basa el Ministerio del Interior para asignar examinadores a cada provincia. «Lo hacen por población, pero es que en zonas limítrofes con Madrid, como Ávila y Segovia, esas ratios no se cumplen porque aquí no solo se examina la población local, sino los numerosos alumnos que vienen de otra comunidad autónoma», señala Óscar Jiménez. «Si esa ratio no se ajusta a la realidad, habría que reforzar la plantilla de examinadores para que los ciudadanos de Ávila puedan sacarse el carné en plazos razonables de tiempo», plantea.

Esta situación, que obliga a los aspirantes a sacarse el carné a esperar entre dos y tres meses para aspirar al práctico, tiene a las autoescuelas en una situación económica comprometida. «Estamos heridas de muerte, este verano ya ha cerrado una autoescuela en Ávila, no nos dejan trabajar porque de qué nos sirve dar clase hoy a alumnos que no van a poder examinarse hasta octubre si en este tiempo va a acabar perdiendo los automatismos que le enseñemos ... y tampoco es justo que estén varios meses pagando por clases prácticas que no necesitan», reflexiona.

Así las cosas, la Asociación de Autoescuelas de Ávila solo ve una manera para desatascar la lista de espera que denuncia y que en febrero le llevó a protagonizar una marcha silenciosa por las calles de Ávila. «La única opción viable no es solo que venga un examinador más como ya hemos pedido, sino que se haga como en Segovia, donde en el último mes han ido 9 examinadores de Madrid cada sábado para examinar a alumnos en lista de espera y así acabar con ella», propone su presidente, según el cual en Segovia la situación era peor que aquí, de ahí que se optara por esa alternativa.

La DGT, sin embargo, defiende su proceder en este sentido. «En los últimos cinco años hemos incrementado la plantilla de examinadores en dos con plaza fija en Ávila y se han hecho otros cinco refuerzos puntuales con examinadores temporales durante largos periodos», explican fuentes de la misma a preguntas de esta Redacción. «Además, se han rediseñado las pruebas teóricas y todas las pruebas de destreza en pista en un solo día para mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestros recursos», argumenta.

Tráfico lo niega: El 17% de plazas del práctico no se cubren

Preguntada por este diario, la Dirección General de Tráfico argumenta que el millar de aspirantes a examinarse de la prueba práctica del carné que denuncia la Asociación de Autoescuela de Ávila « significa, únicamente, que en los dos últimos años hay mil personas que han aprobado el examen teórico, pero no significa bajo ningún concepto que esas mil personas estén solicitando examinarse de la prueba práctica en este momento, sino simplemente que han aprobado el teórico en los dos últimos años, nada más», sostiene. «Formar a un alumno para presentarse a la prueba práctica en condiciones de superarla supone una media aproximada de dos meses (60 días) y actualmente una vez aprobado el examen teórico, el plazo para que el aspirante pueda realizar la prueba práctica en Ávila es de 22 días de media, según esas mismas estadísticas que manejan y mencionan las autoescuelas de Ávila», añade la DGT.

«A esto hay que sumar que en la provincia de Ávila en el año 2023 el 53% de los aspirantes suspendió la prueba de circulación, con lo que esos alumnos deben esperar nuevamente su turno para examinarse, pasando a engrosar esa lista de espera, la cual se incrementa exponencialmente ante este hecho», máxime si se tiene en cuenta que el aspirante tiene un plazo de dos años para realizar la prueba práctica desde que supera la teórica y que puede hacerlo en la provincia que estime oportuno.

Desde Tráfico se asegura también que «son las escuelas las que eligen qué alumnos presentan a examen, nunca la DGT» que, «cuando la disponibilidad de personal lo permite», dice «ofrecer a las autoescuelas plazas extras para exámenes de circulación que en muchas ocasiones no son cubiertas por éstas y en algunas ocasiones hemos ofrecido pruebas extras de destreza en pistas que tampoco han sido cubiertas en su totalidad». Y en este sentido pone un ejemplo: en 2023 el 17% de las plazas «ordinarias» de examen de circulación ofrecidas a las autoescuelas no fueron cubiertas por estas», a pesar de lo cual «se ofrecieron plazas 'extra' para hacer el examen de circulación en un total de 998 plazas, de las cuales menos de 300 fueron utilizadas por las autoescuelas.